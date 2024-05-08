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國泰航空線上旅展「機票86折起」　業者推搭遊輪玩日本1.3萬

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空線上旅展開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

出國想撿便宜機票看過來！國泰航空宣布即日起至6月3日推出夏季線上旅展，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起。

而針對國泰航空的國泰會員，也推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿2萬，再享2000折扣，此優惠活動限首500筆訂位。

此外，配合5月31日至6月3日的「TTE 台北國際觀光博覽會」，活動期間於台北世貿一館國泰航空攤位現場，另有一系列活動，現場購買機票及生活選品，當天累積消費達指定門檻即可參與幸運抽獎，最大獎為萬元機票折抵金及20吋行李箱，同時，現場登記成爲國泰航空的國泰會員，或出示國泰航空聯名卡實體信用卡，即可領取Haagen-Dazs哈根達斯冰淇淋迷你杯一杯。 

▲雄獅夏季旅展開跑。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅夏季旅展開跑，挪威郵輪奮進號內艙房每人1萬2900元起。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

同樣搶攻夏季出遊商機，雄獅旅遊即日起至6月3日舉辦夏季旅展，早鳥預購每人可享最高1萬5千元折扣，還有國際自由行、郵輪驚喜價，以及機票買一送一等限量搶購，優惠下殺45折起。另外，挪威郵輪奮進號澎湖花火節、石垣島5日，3人內艙房每人1萬2999元起。

雄獅旅遊今年暑假還獨家包下秋田觀光列車的「繩文號」，加碼安排青森睡魔祭、秋田竿燈祭，深度體驗日本文化之旅，5日行程5萬9900元起。

喜歡海島度假的旅客，今年夏天一口氣增加長灘島、普吉島、富國島包機直飛，最快2.5小時就可以直奔度假天堂。長灘島安排浮潛、風帆船、香蕉船等水上活動，入住五星飯店再享精油SPA及奢華下午茶，5日行程1萬9900元起，兩人即可成行；普吉島除了暢遊大小PP島，還能乘坐豪華VIP私人帆船遊艇前往最新開發的納卡島海灘，5日行程2萬3999元起，另可選擇ClubMed方案享受全包式海島假期。

▲雄獅夏季旅展開跑。（圖／雄獅旅遊提供）

▲皇家加勒比郵輪最新「海洋烏托邦號」。

長線部分，配合美國西雅圖航線機位增加，雄獅旅遊規畫美加雙國新玩法，一次體驗西雅圖、溫哥華兩大城市，長榮航空美加雙國12日13萬2900元起；還有7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」將會是全世界上前三大郵輪，雄獅獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日19萬5900元起。

關鍵字： 優惠快訊 國泰航空 線上旅展 亞洲旅遊 歐洲旅遊 美洲旅遊

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