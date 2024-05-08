469元吃到飽！韓式炒雞插旗桃園ATT　5／31前全面9折

▲甩鍋雞插旗桃園ATT筷食尚。（圖／甩鍋雞提供）

記者黃士原／台北報導

來自韓國的炒雞品牌「甩鍋雞」，台灣2號店於5月3日正式插旗桃園ATT筷食尚，469元起就能享有炒雞、炒豬以及自助吧吃到飽，慶開幕，桃園店5月31日前全面9折。另外，因應母親節，全台2家分店5月10日至5月15日，帶60歲以上媽媽來店用餐，全桌同享399元。

▲甩鍋雞點單率第一名「蜂蜜醬香雞」。（圖／甩鍋雞提供）

去年9月首度登台的「甩鍋雞」，主打韓式炒雞及炒豬吃到飽，合計有7種口味，餐廳保留韓國傳統的烹煮方式，使用新鮮的雞肉及高麗菜、馬鈴薯、年糕、豆芽等各式蔬菜食材，以甩鍋的方式大火翻炒，讓雞肉皮脆焦香，最後再加入韓國原裝進口的特色醬料。

▲甩鍋雞桃園店的自助吧。（圖／甩鍋雞提供）

甩鍋雞採用半自助式吃到飽，主菜炒雞採現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可依照自己喜好取用自助吧上的各種配料一起食用，像是加入韓式冬粉拌炒，也可把炒雞夾入馬芬堡中享用，或是取用比薩烤餅皮沾醬食用。另外還能加入高湯煮成火鍋，牛肉片、豬肉片可請服務人員協助加點，一樣無限量供應。

▲甩鍋雞自助吧韓式炸雞無限量供應。（圖／甩鍋雞提供）

甩鍋雞吃到飽每人469元，酌收10%清潔費，用餐時間100分鐘。慶祝2號店開幕，業者推出桃園店限定優惠，5月6日至5月31日，不分平假日全面9折，4人同行還加碼送「拉絲起司」1份。

因應母親節，西門店與桃園店5月10日至5月15日，只要帶年滿60歲以上的媽媽來店用餐（需出示身分證），全桌特價399元，若是未滿60歲的媽媽們，也能獨享399元優惠價。

▲台灣首家西餐廳「波麗路」首度跨出台北，進駐桃園77藝文町。（圖／取自波麗路餐廳臉書）

另外，台灣第一家西餐廳「波麗路餐廳」今年與時藝合作，首度跨出台北地區，進駐桃園77藝文町，5月10日試營運。5月16日前，每日前77位消費一客套餐，就能用77元加購哈根達斯迷你杯或一支雪糕。

波麗路餐廳成立於1934年，由廖水來創立，地點位於民生西路314號，以鄉村咖哩飯和精緻西式套餐聞名。目前由第三代接手經營，不僅保留了老店的外觀及菜色，更將許多小細節如餐具、掛飾等，維持創始店時的原汁原味。