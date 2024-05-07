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台灣赴泰免簽延長！業者估買氣成長3成　普吉島、體驗行程最夯

▲▼泰國曼谷蘇凡納布國際機場，素萬那普國際機場，素萬那普機場，蘇凡納布機場，BKK，蘇汪納蓬國際機場，泰國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國宣布對台免簽政策延長至今年11月11日。上圖為曼谷蘇凡納布國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

泰國宣布對台免簽延長至今年11月11日，繼續帶動台灣赴泰旅遊熱。燦星旅遊表示，免簽政策延續對將5月21日開航的獨包航線「台北－普吉島」是一大好消息，目前5月航班整體已賣超過7成，免簽延長加上TTE旅展即將到來，將有助買氣；雄獅旅遊則表示，今年東南亞機位供給充足，免簽除旅客受惠，預期可帶動暑期業績成長2至3成。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，在泰國免簽延長尚未宣布前，最常碰到民眾問題就是是否需要我簽證，「雖然簽證費1200元不多，對旅客來說是感覺問題」因此業者在日前推出報名行程享免簽證費，也帶動買氣，免簽正式宣佈延長，接下來更可以作為產品銷售主打。

▲▼泰國珊瑚島。（圖／燦星旅遊提供）

▲燦星旅遊獨包普吉島直飛航線，帶旅客探索普吉島與鄰近島嶼風光。上圖為珊瑚島。（圖／燦星旅遊提供）

殳蓁蓁指出，燦星旅遊今年泰國最大亮點就是獨家包機的「台北－普吉島」航線，提供每周3班來往航次，目前5月整體機位銷售已破7成以上，隨著暑假即將到來，針對不同族群將推出分眾行程，如年輕人可以有出海跳島、水上活動，中高年齡則主打吃好住好的五星飯店、泰國蝦吃到飽等，且7、8月的普吉島並非全年最熱時候，是最好的玩樂時機。

此外，殳蓁蓁也觀察今年許多旅客將關注目的地轉移到芭達雅，如海景玻璃屋、粉紅沙灘等景點都備受喜愛，也反應在銷售業績。

▲▼泰國攀牙灣。（圖／燦星旅遊提供）

▲泰國攀牙灣。（圖／燦星旅遊提供）

雄獅旅遊則表示，今年東南亞機位供給充足，價格漲幅有限，買氣一直相當旺，泰國更是旅客東南亞旅遊的首選國家，泰簽延長不僅旅客受惠，預期暑期業績成長2-3成。

雄獅強調，夏天是親子和海島旅遊的旺季，泰國新興熱門景點首推大城獅子動物園，適合家人朋友同遊，在吉普車上與長頸鹿拍攝網美照片留下美好回憶。而普吉島自去年包機復航以來，躍身成為熱門旅遊地，潔白的沙灘、剌激的水上活動吸引旅客造訪，行程特別規劃拉威海灘星空帳棚小屋，每一帳都有自已獨立的空間及泳池，游泳或午茶都非常愜意。現在雄獅線上夏季旅展更推出限量搶購泰國雙城加上入住萬豪最新潮牌酒店6日9999元起。

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Big C超市。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國對台免簽政策延長，讓台灣人赴泰旅遊熱潮持續暢旺。（圖／記者蔡玟君攝）

也有不具名旅遊業者表示，延長免簽證可加強促銷力度，觀察近期有越來越多旅客赴泰旅遊重視體驗型的行程，像是廚藝教室、大象保育營、南邦馬車體驗等，但免簽對於團體銷售最大助益是可以即開即訂，實際仍是自由行市場對免簽反應更火熱。

關鍵字： 泰國旅遊 泰國免簽證 亞洲旅遊 國外特色系列

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