台北大安伊普索酒店5／14開幕！早鳥5折今起開搶　亮點一次看

▲台北大安伊普索凱悅尚選酒店即將開幕。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

最新飯店「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」將於5月14日開幕！飯店以音樂、復古及潮流三元素打造，帶給旅客全新的奢華有感體驗，不僅與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利，還有絕美視野的101景觀房，現在透過Klook訂房還可享5折優惠。

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」受東區潮流文化所啟發，以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

▲酒店豪華房有私人陽台和浴缸。

房型則有能俯瞰台北都會風景、將台北101變成窗景的101景觀房，亦可選擇備有私人陽台及浴缸的豪華房。客房內皆精選奢華備品，提供頂級寢具包含多家五星飯店採用的席伊麗床墊、精軟厚實的400織床單、降噪耳塞等；沐浴備品選用紐約現代簡約保養品牌MALIN+GOETZ、韓國美髮沙龍御用品牌UNIX吹風機並於房內提供臉部穴道按摩棒，為旅客溫柔褪下旅程一天的疲憊。

▲酒店衛浴空間。

公共空間方面，飯店與台中指標酒吧Lay Low合作，打造「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面的黑膠唱片牆，將飯店傳統的大廳區域打造成慵懶舒適空間，提供入住旅客全天候享受多款免費零食及特色飲品，不僅將酒吧經典下酒菜搬到飯店，包含外婆辣菜脯起司、澳洲爐烤和牛等，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出。

旅遊電商Klook則從5月6日至31日獨家推出早鳥訂房5折起優惠，入住時間為開幕日至8月31日前，及Klook用戶預訂獨享的行政酒廊300元抵用券，可兌換咖啡、酒類與餐食。

▲住一晚中山九昱希爾頓逸林酒店5400元起。（圖／業者提供）

而台北中山九昱希爾頓逸林酒店則推出「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑有效證件即獲刮刮卡乙張，獎項除了免費迎賓飲品、台灣特色茶包禮盒等之外，還有機會刮中招牌牛肉麵、炸物拼盤等人氣餐點，中獎機率百分之百，住一晚5400元起。



業者指出，「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑中華民國有效證件（身分證／護照／駕照／健保卡／ARC）即獲得刮刮卡一張，獎項囊括台灣特色茶包禮盒、護照套、招牌牛肉麵、炸物拼盤、逸林滷味等人氣餐點。其中，平日入住逸林客房一晚不含早餐5400元起，5月1日起至5月31日限定販售，僅限電話訂房，每日限量5間。刮刮卡獎項兌換效期則到2024年8月31日止。