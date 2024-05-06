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證件拿出來！爽玩樂園「只要1元」　限時4天衝了

▲▼義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

▲義大遊樂世界將在5月10日至5月13日推出「媽媽1元玩樂園」優惠。（圖／義大遊樂世界提供）

記者周姈姈／綜合報導

最溫馨的母親節即將到來，媽媽平常很辛苦，必須趁這時候帶媽媽出門痛快玩！就有樂園祭出母親節門票優惠，限時4天開跑，媽媽只要出示相關證件檢驗，爽玩樂園整天只要花1元；另外，樂園還有壽星優惠，壽星最便宜可享優惠票價99元。

義大遊樂世界將在5月10日至5月13日推出母親節優惠，媽媽來玩只要1元，需出示本人戶口名簿影本及有照證件證明，並搭配1名同行者於現場購買原價899元全票一起入園，再加碼送100元媽媽好吃金電子抵用券，需當日憑兌換券以及下載義大Easy購3.0 APP並登入會員，至義大世界購物廣場B區B1顧客服務中心兌換，提醒電子抵用券使用期限至5月31日，若贈送完畢將以等值贈品代替。

另外，義大遊樂世界即日起至12月31日還有2大壽星優惠，當日壽星可享優惠票價99元、當月壽星599元，壽星本人需出示有效身分證檢驗，同行親友最多4位也可各享599元；提醒壽星優惠不適用3天（含）以上連續假期。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲即日起至6月30日，6大星座來六福村玩只要699元。（圖／六福村提供）

六福村自即日起至6月30日推出星座優惠，平假日均適用，雙子座、天秤座、水瓶座、摩羯座、金牛座、處女座快看過來，活動期間只要出示身分證，即可享優惠票價699元，等於原價1199元打5.8折。

關鍵字： 義大遊樂世界 母親節優惠 證件優惠 樂園優惠

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