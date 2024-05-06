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夏天衝福隆！8米高LINE沙雕、星空導覽首次登場　加碼海灘電影院

▲使用環保住房方案入住福容福隆店官網套裝專案，即可享房費500元折扣,福容桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容大飯店提供）

▲夏天到了，福隆旅遊進入旺季。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

準備到福隆擁抱夏天！為迎接旅客前來，福隆5-8月都有活動。首先，「2024福隆國際沙雕藝術季」將於5月31日登場，今年是LINE FRIENDS主題。「Skyline Film By Sea福隆海灘電影院」預計6月底上演；而2024福隆生活節也從6月起至9月推出一系列草地音樂會、文創市集等，今年度更首度加入夜間星空導覽，夠玩個兩天一夜。

▲福容大飯店福隆,沙雕師創作,Skyline Film屋頂電影院,貢寮國際海洋音樂祭,草嶺古道,。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲今年沙雕藝術季迎來LINE FRIENDS主題，沙雕師正如火如荼創作中。

2024福隆國際沙雕藝術季
「2024福隆國際沙雕藝術季」將於5月31日開催，一路展到10月13日，今年迎來LINE FRIENDS主題，舉凡熊大、兔兔、莎莉全都化作超萌沙雕，據悉，主雕是8公尺高的「LINE FRIENDS 夏日明星派對」，還有「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」共39座LINE主題沙雕，以及1座祈福沙雕、4座品牌沙雕，陪大家度過熱力四射的夏日時光。

▲福容大飯店福隆,沙雕師創作,Skyline Film屋頂電影院,貢寮國際海洋音樂祭,草嶺古道,。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲「Skyline Film By Sea福隆海灘電影院」今年進入第三年，預計在6月底於福隆沙灘星光登場。

Skyline Film By Sea福隆海灘電影院
在黃金沙灘吹海風、聽浪濤、看大銀幕電影，是夏日最療癒的享受！由Skyline Film屋頂電影院舉辦的「Skyline Film By Sea福隆海灘電影院」今年邁向第三年，預計在6月底於福隆沙灘星光再次登場，整體氛圍浪漫到不行。

▲STARBUCKS星巴克福隆觀海門市,福隆海水浴場,福隆沙灘,星巴克。（圖／記者彭懷玉攝）

▲STARBUCKS星巴克福隆觀海門市。（圖／記者彭懷玉攝）

2024福隆生活節
「2024福隆生活節」也是每年必追盛事，今年在7月27日、7月28日跟8月31日至9月1日展開，一系列包含草地音樂會、文創市集、自行車遊程體驗活動，更令人興奮的是，今年度首次加入了夜間星空導覽，還有購物抽好禮等活動一系列活動。而萬眾矚目的貢寮國際海洋音樂祭，則規劃於7月中旬於福隆海水浴場亮相。

▲福容大飯店福隆,沙雕師創作,Skyline Film屋頂電影院,貢寮國際海洋音樂祭,草嶺古道,。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲萬眾矚目的貢寮國際海洋音樂祭，則規劃於7月中旬於福隆海水浴場亮相。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

福容大飯店一泊二食贈活動
福容大飯店福隆祭出「Hello Summer」住宿專案，即日起至8月底，可選擇雙人入住一泊二食或四人同行一泊一食8,499元起，還贈送休閒活動券，旅客在住宿期間可選擇體驗夜訪沙蟹、DIY手作課程，或參與戶外活動如SUP、獨木舟等。

▲福容大飯店福隆,沙雕師創作,Skyline Film屋頂電影院,貢寮國際海洋音樂祭,草嶺古道,。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲入住時，出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即享福容大飯店福隆房價500元折扣。

此外，為推廣低碳旅遊，不僅客房中不提供一次性備品，福容大飯店福隆更鼓勵旅客搭乘大眾運輸前來，入住時，出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即享房價500元折扣，並額外贈送環保餐盒一個。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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