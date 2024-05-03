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花蓮2飯店住宿優惠！每人2000元住最美遊船飯店　搭火車再折1000

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮震災觀光補助最快6月才上路，花蓮旅宿業者如理想大地、花蓮福容大飯店均搶先推出住房優惠，如花蓮福容大飯店兩人同行、每晚2899元起，等於每人約1450元；理想大地即日起至6月30日為止只要2至4人同行，入住西班牙主題房每晚7996元，平均每人約1999元。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地還可體驗遊船。（圖／業者提供）

理想大地「五、六月歡享價」專案，即日起6月30日止，二至四人同行，入住西班牙主題房型住宿一晚7996元，等於平均每人1999元；「愛花蓮。住理想」專案即日至6月30日止，於官網或電話訂房，預訂「輕。慢。野｣、「粉紅靚旅｣、「毛孩旅行趣｣、「暮星｣住房等專案，除享原有優惠內容外，凡是搭火車或自行開車入住，另提供回饋每房最高1000元，於結帳時可扣抵房費。

▲▼花蓮福容大飯店可樂果主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮福容大飯店。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店駐店副總經理陳春美表示，飯店主結構安全無虞，飯店正常營運，這段期間飯店的維護腳步持續進行，期盼旅客恢復信心後回流，讓客人耳目一新。目前進行中的住房專案如「好想洄家」即日起至6月30日為止，持台鐵車票或加油發票入住，房價再折500元；「鄉親應援」即日起至12月30日為止（暑假不適用）兩人同行每晚2899元起，續住第二晚以上每房每晚最低2659元起。

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