300坪空間充滿90年代復古風！開箱詹記西門大世界　5月訂位近全滿

▲「詹記麻辣火鍋」西門大世界5月6日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北人氣餐廳「詹記麻辣火鍋」西門大世界籌備4個月，將於5月6日開幕，目前訂位已達97%，6月周末時段也只剩下4成空位，想吃詹記的朋友請加快手速預約。

詹記麻辣火鍋第3間店「西門大世界」，選址西門町大世界商業大樓（前身為大世界戲院）的地下一樓，300坪大空間可容納至少百位客人用餐，是目前旗下空間最大的餐廳店面，除了能讓更多消費者吃到經典的鍋底鴨血與豆腐，也想藉西門町的觀光力，接觸更多國外旅客。

▲面前猖狂的巨石浮雕，是通往詹記西門大世界的入口。（圖／詹記提供）

▲通往詹記西門大世界的樓梯。（圖／詹記提供）

詹記表示，西門町是許多台北人放置青春的地方，1990年代的西門町就是酷少年集散的聖地，借鏡過往的繁華景象，作為現在西門大世界的空間靈感，像是閃亮的七彩霓虹燈招牌、餐廳裡的大山大水造景與巨石浮雕、商業大廈中會遇見的藝品店展示櫥窗，以及當時才會出現的透明電梯，都融入裝潢設計中。

▲餐廳裡的大山大水造景。（圖／記者黃士原攝）

▲詹記西門大世界的用餐空間。（圖／詹記提供）

詹記西門大世界將於5月6日正式開幕，即日起可至inline線上系統預約5至6月的訂位，目前5月訂位量已達97%，6月的周末時段也只剩下4成空位，想吃詹記的朋友請加快手速立即下訂。這裡有10個單人雅座，一個人也想吃麻辣鍋也可以。





▲詹記招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑。

▲詹記西門大世界5月訂位量已達97%。（圖／記者黃士原攝）

詹記麻辣火鍋創立於1994年，目前有新莊總店及敦南店，都是許多麻辣火鍋愛好者的口袋名單，嘴饞想吃就去店裡報到，更是許多中港台藝人很愛去的麻辣火鍋店。店裡招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑，曾經被香港雜誌選為台北市最好吃的鴨血。

▲日本涮涮鍋專門店「しゃぶしゃぶ温野菜」將於5月9日進駐愛買復興店。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本涮涮鍋專門店「しゃぶしゃぶ温野菜」將於5月9日進駐愛買復興店，同集團的牛角日本燒肉也同步進駐。開幕首日，2家店都祭出7折優惠，第2天則打8折，而5月13日至5月26日則是選用指定方案，4位成人同行1人免費。

しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店為知名日本餐飲集團REINS international來台直營的涮涮鍋餐廳，提供美味肉品、產地直送的季節蔬菜，一共有3種吃到飽方案，餐價459元至759元，除了各式牛肉豬肉無限供應之外，還有自助吧吃到飽，供應新鮮蔬菜、小菜、美味甜點等40種以上的餐點與食材。

