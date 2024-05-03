只有3天！　Mister Donut甜甜圈買5送2、買6送3限時搶吃

▲Mister donut最新母親節限定甜甜圈開吃了。（圖／Mister donut提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的母親節，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」打造3款限定甜甜圈，特意選用愛心造型甜甜圈搭配草莓、可可餡，心意滿分，即日起正式開吃，限時3天還可享「買5送2」、「買6送3」等2大優惠，小確幸肯定要衝吃。

▲有草莓、巧克力2款愛心甜甜圈等吃。

Mister Donut推出3款母親節限定甜甜圈，其中，「粉嫩雙莓」是以愛心造型甜甜圈沾裹草莓可可醬，搭配滿滿草莓鮮奶油內餡，再撒上莓果刮屑點綴，口感酸甜好吃，另一款「典雅可可」同樣以愛心造型甜甜圈作為基底，外層沾附濃郁可可沾醬，內餡則擠滿可可鮮奶油，大口咬下超滿足。

▲加碼吃限定禮盒內含3款可愛波堤QQ圈。

最後是「甜蜜花漾」限定禮盒，內含3款可愛波堤QQ圈，分別以白可可、草莓可可及可可3種風味作為基底，再撒上不同配料點綴，通通超欠吃，即日起正式上市；至5月5日還祭出「買5送2」或「買6送3」限定優惠，須內含指定商品且限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，數量有限、送完為止。

▲康青龍2大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

下午茶除了吃點心，再來杯手搖飲肯定更過癮！康青龍即日起至5月21日祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「仙凍蜜茉綠」、「仙凍黑奶茶」，只要使用Uber Eats即享優惠，Uber One會員則加碼可享消費滿額再打85折優惠。

「仙凍蜜茉綠」是經典碧玉茉莉綠茶結合醇厚蜂蜜，再放進軟嫩仙凍配料，口感清爽又滑順，「仙凍黑奶茶」則嚴選台灣南投鐵觀音茶葉調製成鐵觀音奶茶，層層堆疊手作曜黑仙凍，咀嚼口感十足。