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5／4新竹、台南先登場！鹿港30年蛋黃酥老店5／13快閃台北

▲鹿港30年蛋黃酥名店「新口味食品行」。（圖／新口味食品行提供）

▲鹿港30年蛋黃酥名店「新口味食品行」5月快閃新竹、台南與台北。（圖／新口味食品行提供）

記者黃士原／台北報導

迎接溫馨母親節，鹿港「新口味食品行」帶著蛋黃酥全台快閃，5月第一個周末在新竹SOGO百貨和台南趴兔母親節市集登場，5月13日至5月19日在台北SOGO忠孝館快閃，而且加碼販售限量的古早味綠豆椪。

來自彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，以麵包烘焙坊起家，2016年起專營蛋黃酥，純手工製作，有著爽脆酥皮，內餡是綿密紅豆沙餡搭配紅土鹹蛋黃。

▲鹿港「新口味食品行」古早味綠豆椪。（圖／新口味食品行提供）

新口味食品行表示，僅在台北場出現的古早味綠豆椪，由第一代創辦人親自掌廚，為呈現噴香內餡，選擇自行煉製新鮮豬油，再將油蔥炸得金黃酥脆；滷肉部分則採肥瘦肉2：8的比例，加入蝦米、蒜頭炒香，口感香潤不膩，再裹上清甜綠豆沙和薄脆餅皮。

新口味食品行5月將在南北快閃3場，5月4日至5月5日同時快閃新竹SOGO和台南趴兔母親節市集，接著5月13日至5月19日出動蛋黃酥行動餐車，快閃台北SOGO忠孝館，現場除了新口味蛋黃酥，還帶來限量的古早味綠豆椪。

▲人氣蛋黃酥「不二糕餅」快閃高雄漢神巨蛋。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中排隊名店「不二糕餅」即日起在高雄漢神巨蛋設立快閃櫃，時間只到5月12日，販售商品包括蛋黃酥、茶鳳黃、檸月酥與福令卡（改良版的台式馬卡龍），以及母親節限定新品「伴半餅」，這是將傳統素滷肉大餅改良，吃得到香菇、老薑的鹹甘香氣。

關鍵字： 美食雲 蛋黃酥 不二糕餅 新口味食品行

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