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躺床看海！墾丁最新飯店hotel dùa　360度空中環景泳池酒吧超美

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

▲墾丁最新大型渡假飯店「hotel dùa」，面海背環山，步行1分鐘就到墾丁大街。（圖／hotel dùa提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

墾丁向來是南台灣國旅的指標景點，自1999年以來，已逾25年沒有全新大型渡假飯店進駐，而今年下半年，墾丁終於要有全新大型渡假飯店了，不僅有超美海景房、墾丁首座360環景空中酒吧以及空中泳池，餐廳也特別邀請五星級主廚進駐，讓旅客在墾丁能以最務實的價格體驗高檔星級飯店的輕奢享受。

高雄頗具口碑的知名飯店「hotel dùa」宣布，將在2024下半年正式入「住」墾丁，業者表示，hotel dùa在高雄深耕12年以來，已是不少海內外遊客心目中住宿的首選，這次特別揮軍南下墾丁重磅出擊，特別邀請「九典建築大師 郭英釗」親自打造外觀建築，並由「JAHAA頡合設計 黃嚴仕」擔任室內設計，景觀設計則由台中知名的「上境設計總監 許富居」操刀，再邀來獲獎無數的「日光設計 Wilson Lee」營造舒適渡假的迷人氣氛，最後由吳透領軍的「II Design 硬是設計」擔任空中泳池與酒吧的設計，五位世界級的大師聯手打造全新渡假飯店。

業者強調，hotel dùa墾丁將會以最務實的價格，讓每位來到的旅客，都能體驗星級飯店的空間及服務。

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

▲hotel dùa墾丁由五位世界級大師打造而成，業者也強調，將會用務實的價格，讓所有旅客都能體驗星級飯店的空間及服務。

hotel dùa墾丁面海背環山，擁有絕佳的地理位置，步行約1分鐘即可抵達熱鬧的墾丁大街，從高雄搭乘墾丁快線來也很方便，下車步行只要3分鐘即可抵達；一走進飯店大廳，抬頭即可仰望特別設計的泳池天井，透過天井即可感受獨一無二的渡假氛圍。

hotel dùa墾丁以海洋南島時尚與海洋生態為主題，一共打造127間全新客房，其中，「海洋主題房」強調1坪海岸線，擁有絕美的首排海灣視角，透過房間的戶外陽台、落地窗就能欣賞國家級的壯闊海岸景觀。

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

▲▼hotel dùa墾丁打造127間全新客房。

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

更吸睛的是，hotel dùa墾丁打造墾丁首座「360度環景空中屋頂酒吧」，飽覽海山一線，量身打造一杯一杯屬於入夜後絢麗飲品，還有超夢幻「空中泳池」，從早晨到日落，旅客都能盡情泡在泳池裡享受不同的墾丁風情，且池畔還設有超大型450吋巨幅螢幕，運用不同的聲音及畫面，陪伴旅客渡過最悠閒的時光。

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

▲飯店還打造墾丁首座「360度環景空中屋頂酒吧」，能一邊小酌一邊飽覽山景。

▲▼墾丁最新渡假飯店hotel dùa。（圖／hotel dùa提供）

▲「空中酒吧」從日出到日落都超美，且池畔還設有超大型450吋巨幅螢幕。

至於餐飲的部分，hotel dùa墾丁特別請來星級主廚主理全日風格餐廳，融入南島特色的精緻料理，絕對會驚艷味蕾；此外，hotel dùa墾丁還將攜手台灣最大的燒肉集團「乾杯」，合作開設屏東獨家首店。

高雄也有新飯店！全新質感飯店「帕鉑候工所」開幕了，昔日為港務局員工宿舍，鄰近駁二藝術特區，從飯店前往輕軌走路只要1分鐘。設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格，旅遊電商Klook也從即日起至5月8日為止推出獨家早鳥85折優惠。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲高雄最新飯店「帕鉑候工所」將開幕。（圖／Klook提供，以下皆同）

帕鉑候工所提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，且還特別引進自助check in服務，使用手機透過專屬連結即可完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店在6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲溜滑梯四人房。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲雙人房。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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