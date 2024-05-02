20道料理吃到飽！台南安平飯店鮪魚季開跑　周六還有現切秀

▲台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳鮪魚季開跑。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

記者黃士原／台北報導

初夏最新鮮的海味中，鮪魚是最令饕客期待的美味之一。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳，5月1日至6月30日推出「鮪魚季」主題料理，近20道料理吃到飽，而且每周六還加碼2場現切秀。

元素餐廳5月1日至6月30日推出「鮪魚季」主題料理，20道創意菜色包括經典的「鮪魚豬排」、刺激味蕾的「辣味鮪魚黃瓜捲」、濃郁香濃的「奶油蘑菇焗鮪魚」、融合了中國川菜風味的「川味水煮鮪魚」、口感清爽的「梅汁鮪魚柳」，以及日式和西式合併的「山葵蝦卵鮪魚海苔捲」。其他還有「鮮菇豆撈鮪魚片」、 「鮪魚丼」、 「鮪魚蔬菜天婦羅」、 「五香鮪魚芋頭雞捲」等等。

▲台南大員皇冠假日酒店鮪魚季開跑，每周六還加碼2場現切秀。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

另外，每周六12:30、18:30還有鮪魚現切秀，主廚會扛著重達30-50公斤的台灣近海鮪魚，敲鑼打鼓熱鬧出場，並繞行餐廳一圈，客人可以近距離欣賞鮪魚分切。元素餐廳鮪魚季供應時間為周三至周日晚餐，以及周六、周日午餐，價格1099元起至1399元。

▲敘日全日餐廳海鮮餐檯。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，台北六福萬怡南館內的敘日全日餐廳，5月推出限定優惠「繳稅不心碎」，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第2人餐費半價優惠。