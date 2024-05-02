夏天必玩澎湖5行程！離島親手抓龍蝦、看台版馬爾地夫　忘憂島浮潛

▲2024澎湖國際海上花火節從今天正式登場。（圖／澎湖縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024澎湖國際海上花火節從今（2日）盛大登場，今年更與《航海王》聯名，推出煙火、無人機展演、音樂會等系列活動，也帶動當地旅遊熱潮。旅遊電商Klook也整理5大風格跳島行程，包括刺激派的海上樂園玩到飽、浮潛派的海下探索忘憂島一日遊等，同時即日起至6月30日為止透過平台預訂，更享最低6折起。

▲到澎湖就是要玩水上活動。（圖／Klook提供，下同）

刺激派：香蕉船、旋轉陀螺

喜愛刺激水上活動的旅客，可前往大倉島一日遊，從考驗平衡與臂力的香蕉船開始，進階到搭乘搖擺飛艇在浪上奔馳，以及旋轉陀螺的高速旋轉和水上漂移，旅客不僅能在炎熱的夏季感受水花濺起的沁涼，更能暢享水上活動的無限魅力。

▲可以浮潛前往七彩珊瑚礁秘境。

浮潛派：忘憂島絕美七彩珊瑚礁秘境

想要浮潛可前往珊瑚礁忘憂島，可於世界級的浮潛點盡情探索豐富的海洋生態和七彩珊瑚礁，行程不僅提供全套浮潛裝備，更有隨行教練幫忙拍攝與魚群一起悠遊的美照。

▲澎湖東海必去「台版馬爾地夫」澎澎灘。（圖／土豪哥與太后的匪類人生臉書專頁授權提供）

▲▼還可以去龍蝦島體驗抓龍蝦、吃龍蝦泡麵。

美食派：龍蝦島趣味抓龍蝦

想要在澎湖有特色體驗，可前往東海龍蝦島，除了能抵達「台版馬爾地夫」美稱的澎澎灘，徜徉於清澈見底的海水之中，更能前往龍蝦島體驗獨有的抓龍蝦、潮間帶挖石蚵、岸邊撿螺，感受超大尾海中之王在手中躍動的新鮮觸感，並享用美味的龍蝦泡麵。

▲▼虎井嶼有台版貓島之稱。

貓奴派：虎井嶼瘋拍喵星人與超萌小動物

有著「台版貓島」之稱的虎井嶼，不僅瀰漫著傳統小漁村的寧靜之美，路上更隨處可見慵懶的貓咪與超萌小山羊，喜愛喵星人的旅客不妨於Klook平台預訂金色雙島跳島，親自前來虎井嶼捕捉貓咪曬日光浴的可愛模樣。

▲▼七美島有許多美景好拍，如大獅與龍埕海蝕平台（上圖）和月鯉灣（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

美拍派：七美島捕捉甜蜜時刻

喜愛美景的情侶們，可以前往七美島和藍洞一日遊，跟隨導遊乘船跳島，一次探訪眾多人氣景點，包含天然巨大海蝕洞「藍洞」以及知名的七美島雙心石滬，傳說中，情侶只要在雙心石滬前許願，戀情便可長長久久，不妨約心愛的另一半一同前往並甜蜜合影，留下浪漫回憶。