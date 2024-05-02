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泰奶尬芒果+班蘭粉條超欠喝！　夏季最新「2款芒果手搖杯」上市了

▲▼發發The Far Far Farm5月推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發5月推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芒果控有新飲料喝！主打優格飲的療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」5月新品報到，特意選用當季芒果打造2款限定飲品，不僅有芒果搭配泰奶優格、班蘭粉條的組合，還有芒果結合泰奶、烏龍茶的口味選擇，通通超欠喝，即日起正式開賣。

▲▼發發The Far Far Farm5月推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲▼2款芒果飲品通通吸得到芒果果丁、班蘭粉條。

▲▼發發The Far Far Farm5月推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

發發5月推出「芒著度假系列」，打造2款全新芒果飲品，首推「發發泰芒優格」，選用清爽優格結合濃郁泰奶，再放進芒果果丁、Q彈班蘭粉條，咀嚼口感滿分，每杯售價95元，另一杯「芒芒泰奶烏龍」則是萱香清烏龍搭配香甜芒果及泰奶的組合，同樣也吸得到芒果果丁、班蘭粉條，清爽又好喝，每杯售價85元，即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。

▲▼Mr.Wish芒果季。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish夏季限定芒果季也開跑了。（圖／Mr.Wish提供）

另，Mr.Wish也迎來芒果季了，一口氣網羅4款芒果限定飲品，首推全新甜點系飲品「芒果雪麻糬」，特意選用愛文芒果厚奶冰沙作為基底，搭配使用濃郁鮮奶製成的綿綿雪麻糬，每一口都能喝到濃濃果香尬奶香，滿足爆表，加碼喝重磅回歸爆料系「楊枝甘露」，是愛文芒果冰沙搭配葡萄柚肉、西米露、芒果果肉、椰奶的組合，除外還有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」，即日起於全門市就能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 發發The Far Far Farm Mr.Wish 芒果季

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