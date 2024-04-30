「台北水舞嘉年華」明開幕！3大觀賞點一次看　還有40米彩虹光廊

▲「2024水舞嘉年華」5月1日正式揭幕，絕美試放畫面曝光。（圖／觀傳局提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

首屆「台北水舞嘉年華」將於明（1日）晚7時在錫口碼頭彩虹橋登場！除了位於松山側的開幕式舞台區，觀傳局推薦內湖側至麥帥橋下是「最佳觀賞點」，並呼籲民眾盡量搭捷運至活動現場，順遊松山慈祐宮拜拜、饒河街夜市吃美食、五分埔買衣服。

▲首屆「台北水舞嘉年華」將於明（1日）晚間7點在錫口碼頭彩虹橋登場。

「2024水舞嘉年華」5月1日正式揭幕，一直到6月30日止，觀傳局推薦「三大觀賞路線」給打算觀賞水舞的民眾。路線一：捷運松山站1號出口往饒河街方向，步行3分鐘可達會場，沿途可至饒河街觀光夜市享用美食，或外帶至河岸邊品嚐。路線二：從捷運松山站5號出口步行3分鐘前往會場，一出捷運站即見松山慈祐宮，民眾可先前往參拜祈福，再漫步至河堤賞水舞秀。路線三：步行通過彩虹橋，前往內湖側至麥帥橋下，一覽水舞與光雕帶來的聲光饗宴。

▲▼「台北水舞嘉年華」一共有6首歌曲輪播，從明起每晚7點至9點每個半點、整點各施放一次5分鐘水舞秀，一直到6月30日止。

觀傳局說，北市首度在橋樑上舉辦水舞展演，使用高功率光束燈，以水舞搭配水幕動畫秀展現；開幕當日除了松山側舞台區，河畔兩岸（松山側與內湖側）也設置大螢幕轉播，提供民眾觀賞舞台活動。除了水舞秀，現場也有豐富的舞台表演，以及13攤胖卡餐車販賣美食和飲品。

▲使用七彩燈帶布置出一條長達40公尺的「彩虹光廊」，營造星斗下漫遊的夢幻場景。

觀傳局透露，活動現場設有兩處裝置藝術，一處使用七彩燈帶布置出一條長達40公尺的「彩虹光廊」，營造星斗下漫遊的夢幻場景；另一處則搭配高約3.4公尺的炫彩光牆，預計也會成為人氣打卡點。

▲炫彩光牆高約3.4公尺。

明（1日）開幕當天推出2大限定活動，民眾與伴侶、親朋好友於裝置藝術拍下雙人照，並打卡上傳至個人社群平台，就可至內湖側服務台兌換松山霞海城隍廟提供的限量月下老人福袋1組；還有實境解謎「走入錫口，探訪古今」，在開幕當天完成闖關，就能兌換限量慈祐宮媽祖龍小神衣，以及饒河夜市知名油飯兌換券。

▲在開幕當天完成實境解謎闖關，就能兌換限量慈祐宮媽祖龍小神衣。

活動場域鄰近捷運松山站，周邊還有許多著名景點，包含饒河街觀光夜市、松山慈祐宮、台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、佛光山台北道場及五分埔商圈等，均可以一道順遊。