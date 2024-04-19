首屆「台北水舞嘉年華」5／1登場！有單身聯誼、胖卡餐車、演唱會

▲碧潭水舞同樣於5月登場。（資料照／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／台北報導

不只新北有碧潭水舞，「2024台北水舞嘉年華」將在5月1日起於錫口碼頭彩虹橋登場，5分鐘水舞秀結合河面水幕及橋體投影，營造夏日水舞盛宴！民眾搭捷運到松山站，從1號及5號出口出站後即可抵達。

▲▼2024台北水舞嘉年華5/1至6/30登場，期間每晚7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘。（圖／觀傳局提供）



彩虹橋是一座S型曲線橋體、沒有橋墩的跨河大橋，透過水舞，結合河面水幕及橋體投影，打造光彩絢爛的夜間聲光饗宴。本次水舞展演由台北市水利處規劃，將於5月1日至6月30日晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘，展演曲目包含未來都市、彩虹派對、花漾春熙、在地文化、龍飛雲翔、熊讚台北等6首，每半個月更換曲目，倒數二周（6月15日至6月30日）還可欣賞到全曲目輪播展演。

▲「2024台北水舞嘉年華」將於5/1在錫口碼頭彩虹橋登場。（模擬圖／觀傳局提供）



首場開幕演出將於5月1日晚間6點30分登場，邀請到台北市立交響樂團附設管樂團、在地團體慈祐排舞隊、夕暮水樂團、WHY樂團、即將成真火舞團等帶來一系列表演，當天設有15攤胖卡餐車，賞完水舞秀可以就近覓食。

除了絢爛奪目的水舞展演，期間還有一系列豐富活動，包含5月18日「2024錫口文化節」、5月25日「幸福單身聯誼活動」，6月22日「毛孩夏日派對」，最後壓軸則是6月30日「閉幕演唱會」，相關資訊請至「2024台北水舞嘉年華」官方網站查詢，更多活動將陸續公布。