「台北水舞嘉年華」5／1松山上演！2個月不停歇　觀傳局曝首場緣起

▲「2024台北水舞嘉年華」5月1日起於錫口碼頭彩虹橋上演，圖為「花漾春熙」主題。（模擬圖／台北市水利處提供）



記者彭懷玉／台北報導

台北也即將有水舞秀了！「2024台北水舞嘉年華」5月1日起於錫口碼頭彩虹橋上演，2個月期間，每晚7點至9點每個半點、整點各施放一次5分鐘水舞秀。觀傳局長王秋冬指出，新北碧潭水舞是放在水面、台北則有彩虹橋作為背景，首次嘗試施放預估每晚可吸引1到2萬人次，開、閉幕式預計可到3萬多人。

▲「熊讚台北」主題將有北市吉祥物熊讚躍上水舞屏幕。（模擬圖／台北市水利處提供）



首次舉辦的「2024台北水舞嘉年華」由台北市水利處規劃，台北市觀傳局負責行銷宣傳。觀傳局長王秋冬透露，為了延長台北的夜經濟，此活動從今年1月起開始籌劃，原先里長提議可在基隆河划船，但因水流湍急，可能會划得出去、划不回來，因此最後討論出可在橋上施放水舞。



觀傳局說明，彩虹橋會打上布幕，橋上和橋下都有光源，所以水舞在展演時會有動畫，就像照片一張張呈現，同時結合6首曲目輪播、河面水幕及橋體投影，打造絢爛迷人的聲光饗宴。

▲彩虹派對主題。（模擬圖／台北市水利處提供）



「2024台北水舞嘉年華」由於是第1年舉辦，是北市全新的活動，希望能吸引國內外觀光客前來，進而帶動饒河夜市及商圈的熱絡。王秋冬說，水舞施放期間長達兩個月，預計每晚可吸引1到2萬人次前來觀賞，開、閉幕式更可吸引3萬多人，若此次成功，未來將以常態性活動持續舉辦下去。

▲▼龍飛雲翔、在地文化等6首輪播，每半個月更換曲目，倒數二周（6月15日至6月30日）可欣賞到全曲目輪播展演。（模擬圖／台北市水利處提供）



至於新北市部分，新北市觀旅局透露，因為每年的4月初到5月中旬是碧潭和美山螢火蟲的賞螢季節，為錯開活動期間人潮，碧潭水舞暫定於5月中下旬舉辦，目前正在規劃水舞活動相關展演內容，待有確切時程會再正式對外公告。