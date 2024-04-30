住台南捷絲旅免費看《從拉斐爾到梵谷》展、玩十鼓園區　還送早餐

▲捷絲旅台南虎山館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年度最受矚目的台南奇美博物館國際年度特展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊展》，即將於5月2日正式開幕。捷絲旅台南虎山館因應特展，即日起至8月27日前推出「奇藝之旅–三天兩夜住房專案」，包含免預約參觀奇美特展的門票，還加贈暢遊十鼓文創園區與提供兩天自助式早餐，加訂高鐵聯票還可享7折起優惠。

▲旅客入住可享免費升等家庭客房。（圖／業者提供）

奇美《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊展》被譽為史上最高規格的西洋畫展，200年來首度來台展出，帶來前所未有的重量級鉅獻，此次展覽匯集了文藝復興巨匠拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭，以及後印象派名家梵谷等50位大師的珍貴原作，讓台灣民眾無需遠赴英國，即可一窺西洋藝術史的400年精華。

捷絲旅台南虎山館此次推出「奇藝之旅–三天兩夜住房專案」，兩人成行升等鼓迎家庭客房，連住兩晚7998元起，可免費玩十鼓外，贈送的奇美特展門票更可享免預約之禮遇，讓旅程安排更加便利有彈性。

▲台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

台南大員皇冠酒店也從即日起至8月31日為止，推出「藝奇玩臺南 住房專案」，入住每晚4990元起，再送2張免預約特展門票。適用時間為5月2日至8月31日，包含翌日元素自助式早餐2客，贈送免預約《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》奇美特展門票2張，以及Uber 乘車抵用200元1次。即日起開放搶訂，每日限量5間。