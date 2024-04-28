大陸開放福建居民到馬祖旅遊　李奇嶽：象徵兩岸觀光破冰

▲大陸稍早宣布，率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，此圖為馬祖東引島燈塔。（圖／資料照）



記者周姈姈／台北報導

大陸稍早宣布，率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，對此，品保協會公關主委李奇嶽表示，這象徵兩岸觀光旅遊的破冰，若台灣能解除赴中旅遊禁團令，慢慢地就可以恢復兩岸觀光交流。

國民黨團總召傅崐萁今（28）早率團拜會大陸文旅部，大陸文旅部副部長饒權今早在與傅崐萁一行會面時宣布，為進一步加強兩岸旅遊業界聯繫與互動，率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

▲會見現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對大陸恢復福建居民到馬祖旅遊一事，品保協會公關主委李奇嶽表示，這象徵兩岸觀光旅遊的破冰，因為馬祖到福建或福建到馬祖的量能比較小，目前要看台灣這邊會不會把6月1日起將實施的赴中旅遊禁團令解除。

李奇嶽說，「這是一個非常好的信號球，如果台灣方這邊想要把兩岸觀光旅遊的市場逐漸打開的話，那下一步我們應該要接好這個球，把6月1日起禁止組團到大陸的禁團令解除，慢慢地就可以恢復兩岸觀光旅遊的交流」。

至於平潭到台灣的海上客運直航復航，李奇嶽指出，「平潭到台灣的海運一次可以700位乘客，這個海峽號往返的輛次蠻大的，如果平潭到台中港的航線能夠重新打開，希望兩方的政府都能夠相向而行，你進一步我進一步，兩岸慢慢就可以恢復到2019年之前人員往來比較正常的情況，這就是看我們台灣這邊如何回應，也希望台灣政府可以抓緊機會，重新恢復兩岸旅遊交流」。