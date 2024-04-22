快閃3~4周！馬辣火鍋「屏東土芒果吃到飽」即日開跑

▲馬辣火鍋屏東土芒果吃到飽即日開跑。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

有「被水果耽誤的火鍋店」之稱的馬辣火鍋，為迎接夏季的到來，即日起推出為期3~4周的快閃限定「土芒果季」，無限供應由屏東枋寮鄉新鮮直送的土芒果。另外，平日3點前入內用餐，還能免費升級「吃爆3小時」方案。

馬辣火鍋「土芒果季」選用由屏東枋寮鄉新鮮直送的土芒果，香氣比起一般品種更加濃郁。馬辣表示，芒果以人工洗淨，再以竹籤串起，十字刀割畫表皮，只要將旁邊的果皮撥下就能方便食用，而且還能獲得小巧可愛的「芒果花」，拍照打卡超級吸睛。

▲馬辣火鍋「土芒果季」選用由屏東枋寮鄉新鮮直送的土芒果。（圖／馬辣提供）

此外，馬辣集團聯合旗下熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，自4月15日至5月31日，周一到周五2位成人以上同行，下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從2小時延長至3小時，不怕吃不飽。

▲平價小火鍋「12MINI」即日起推出外帶優惠，單筆滿6鍋，其中1鍋由12MINI招待。（圖／王品提供）

另外，王品旗下平價小火鍋「12MINI」，即日起推出外帶優惠，單筆滿6鍋，其中1鍋由12MINI招待，滿12鍋就送2鍋免費，依此類推。5月12日當天上午10點，在品牌官方Line帳號發券送豆皮，吃鍋免費加菜。