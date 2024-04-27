墾丁曙光出現了！「訂房率回升」還有外國客　業者：今年不冷清

▲暑假即將到來，墾丁飯店業者表示，暑假訂房率慢慢增加中 。（圖／民眾提供）



記者周姈姈／台北報導

疫情時無法出國，當時國旅超夯，特別是墾丁，甚至還創下一房難求、墾丁大街人潮爆滿的現象，但近兩年來疫情解封，大家搶著出國，墾丁又進入國旅寒冬，而再來就是暑假了，今年墾丁飯店業者很樂觀，業者表示，今年不像去年冷清，住房率也慢慢增加，且還都有外國遊客，預計暑假期間訂房率會非常熱絡。

針對近期墾丁飯店住房率是否逐漸回升，主打親子客的墾丁飯店業者表示，最近旅客還蠻多的，前陣子清明連假有到8成住房率，至於暑假的訂房率則是慢慢增加中，與去年的冷清比起來，今年好很多了，且還都有外國旅客下訂，另外，最近也觀察到在花蓮強震後，反而更多旅客來屏東與小琉球玩。

▲疫情時國旅超夯，當時大家都搶著要去墾丁玩，甚至還造成一房難求、墾丁大街爆滿的現象。（圖／資料照）



另一墾丁星級飯店業者指出，「以最近的住房率來看，4月約6成，其中本國遊客佔大多數，而目前預訂7～8月的住房率近5成，同樣為本國遊客佔多數，但現在距離暑期訂房的時間還早，暑假出遊、夏季水上活動的需求旺盛，我們看好7、8月訂房率會非常熱絡」。

飯店集團業者表示，「今年為疫情平穩之後的第二年，今年農曆新年的訂房率確實蠻慘的，而最近的住房率大概5～6成，至於暑假的訂房率則是慢慢增加中，除了本國遊客之外，近日也都有外國旅客預訂入住，那暑假再來會有很多親子出遊，我們也非常看好暑假的住房率」。

▲看準暑假親子出遊、水上活動超夯，墾丁飯店業者皆非常看好今年暑假的訂房率。（示意圖／墾丁統一渡假村提供）

墾丁多間飯店近日也推出優惠搶客，像是墾丁統一渡假村有暑假早鳥優惠，即日起開放預訂，適用期間為6月29日至8月28日，海洋主題雙人房1泊1食6580元起／1泊2食7080元起、海洋主題四人房1泊1食8580元起／1泊2食9580元起，結帳時輸入折扣碼【SE00500】每房再折500元。

小墾丁渡假村即日起至6月30日推出「大手牽小手2+2」優惠，活動期間平日2人入住溫馨別墅1晚特價3950元，再送2位6歲（不含）以下兒童免費入住，等於每人房價只要988元，加碼依照入住人數贈送早餐、晚餐套餐2份以及兒童餐2份，提醒入住時需出示孩童健保卡，若不符合規則需補價差。

墾丁福華渡假飯店即日起至6月30日也祭出「四人成行出遊去」優惠，平日每晚最低4005元起，專案包含入住豪華雙床房1晚以及早餐4客。

▲小墾丁渡假村即日起至6月30日推出「大手牽小手2+2」優惠，2個大人加2個小孩一起來住只要3950元，還能享用早餐、晚餐。（圖／小墾丁渡假村提供）