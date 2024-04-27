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5／9開幕日打7折！牛角、温野菜進駐台中愛買復興店

▲降價50-100元！日本涮涮鍋399元就能吃到飽　同時全面改用台灣豬。（圖／記者黃士原攝）

▲日本涮涮鍋專門店「しゃぶしゃぶ温野菜」將於5月9日進駐愛買復興店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中的火鍋控注意了！日本涮涮鍋專門店「しゃぶしゃぶ温野菜」將於5月9日進駐愛買復興店，同集團的牛角日本燒肉也同步進駐。開幕首日，2家店都祭出7折優惠，第2天則打8折，而5月13日至5月26日則是選用指定方案，4位成人同行1人免費。

▲温野菜自助吧無限供應新鮮蔬菜、小菜、美味甜點等餐點與食材。（圖／記者黃士原攝）

しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店為知名日本餐飲集團REINS international來台直營的涮涮鍋餐廳，提供美味肉品、產地直送的季節蔬菜，一共有3種吃到飽方案，餐價459元至759元，除了各式牛肉豬肉無限供應之外，還有自助吧吃到飽，供應新鮮蔬菜、小菜、美味甜點等40種以上的餐點與食材。

▲牛角燒肉台中愛買復興店5月9日開幕。（圖／牛角提供）

牛角燒肉為日本連鎖燒肉品牌，目前在台灣共有15家分店，提供單點、套餐與任您吃3種用餐方式，顧客可自由選擇適合的用餐方式。品牌表示，5月2日在南港店、中和店、台中大遠百店試賣新菜單，而5月9日開幕的台中愛買復興店也是採用新菜單，其中任您吃餐價從599元起至1399元。

温野菜與牛角燒肉將於5月9日進駐台中愛買復興店，慶祝新店開幕，2品牌同步推出優惠，5月9日用餐享7折優惠，5月10日打8折，5月11日至12日打9折，而5月13日至26日，點用指定方案，4位成人同行可享1人免費。

▲莆田推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、鮮貝燴絲瓜、青龍雙椒小炒肉等7款新菜。（圖／王品提供）

另外，王品代理的新加坡品牌「莆田」台灣大道店耗資千萬改裝，昨天重新開幕，店裝運用深藍色調搭金屬元素，營造高雅輕奢氛圍，並推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、黑蒜老鴨煲等7道新菜、每桌餐前還可選擇紳士烏龍茶或龍眼木質紅茶任一款，讓用餐體驗再升級。歡慶母親節，5月1日至5月19日，到全台莆田門店與媽媽完成濾鏡遊戲，有機會抽中1280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田名菜極上盛饌海陸盆菜。

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