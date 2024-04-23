住滿24hrs！北市3飯店「1泊2食」優惠　贈SK-II面膜、頭皮養護券

▲位於北投的大地酒店與「HAPPYHAIR」合作，入住贈價值3,000元的頭皮養護券。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

迎接5月感恩月，北市多家飯店接連釋出母親節專案，像是位於北投的大地酒店就與「HAPPYHAIR」合作，入住贈價值3,000元的頭皮養護券，加賀屋則大方送出SK-II面膜及玫瑰美顏水2瓶，還能住滿24小時，深刻感受經典日式風情。

▲大地酒店「Happy Lady」一泊二食專案，可享用威靈頓牛排或波士頓龍蝦。（圖／業者提供）



大地酒店

大地酒店與連鎖沙龍「HAPPYHAIR」攜手，獻上「HAPPY LADY」一泊二食的限量假期，兩人入住奇岩客房一晚15,200元，專案贈送價值3,000元的「HAPPYHAIR頂級頭皮養護療程」招待券（全台皆可用）及養顏面膜，母女可以一起泡白磺湯泉，並享受特製晚餐、翌日早餐、延遲退房服務，平日入住還有機會升等楓林客房。

業者指出，特製晚餐主菜可自選主廚拿手菜「威靈頓牛排」或「波士頓龍蝦」，甜點更免費升等為4吋東方美人茶風味的花束造型蛋糕，同時寵愛自己和媽咪。

▲「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」是日本百年溫泉飯店加賀屋在海外的唯一分館。（圖／業者提供）



日勝生加賀屋國際溫泉飯店

位於北投的加賀屋，是日本百年溫泉飯店加賀屋在海外的唯一分館，今年策劃「嬌寵母親一泊二食住房專案」，可以提早3小時進房，延後1小時退房，擁有24小時完整住宿體驗，晚餐升級料理長推薦「酥炸軟殼龍蝦」一品料理。

▲日勝生加賀屋準備專屬日式花浴衣體驗，還能一起手作櫻餅DIY，再加贈SK-II面膜及aquaEveryday天然玫瑰美顏水2瓶。（圖／業者提供）



為讓節日增添儀式感，業者也為母親準備專屬日式花浴衣體驗，還能一起手作櫻餅DIY，再加贈SK-II面膜及aquaEveryday天然玫瑰美顏水2瓶。不只如此，即日起至4月30日期間，入住即可享早鳥現折1,000元優惠，平日入住園景雅緻房18,500+10%元。

▲台北艾麗希爾頓格芮精選酒店The Terrace大廳酒吧。（圖／業者提供）



台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

信義區的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店處處縈繞藝術氣息，即日起推出母親節「艾馨尊寵」一泊二食專案，除了加贈翌日吃到飽自助式早餐兩客、The Terrace大廳酒吧雙人下午茶乙套之外，再加贈EB SPA精油體驗組及療程體驗優惠券，5月11日、5月12日兩天加碼將下午茶升級成LA FARFALLA義式餐廳母親節套餐兩客，吃飽住好，慰勞平日辛勤的母親。