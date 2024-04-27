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清爽系拉麵推薦！茶香加入雞白湯　搭配「老饕吃法」更回甘

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著時序入夏、面對節節上升的氣溫，為了提振食慾，平價精緻拉麵品牌「麵匡匡」再度推出話題新口味！這回攜手有著15年歷史的台灣茶品牌「京盛宇」，共同端出清爽系拉麵口味，不小心就會把整碗湯喝光光！

展店相當快速的「麵匡匡」，主打創新麵食概念、鹹淡適中又獨特的口味廣獲好評，目前在全台已有75間門市。繼去年中秋節的「鹹蛋黃金沙拉麵」後，現在又推出全新話題口味，將「京盛宇」鐵觀音茶湯加入雞白湯，其深烘焙帶來的溫潤口感，能在吃麵到喝湯的片刻，都能感受到其細緻甘甜與芬芳香氣，為味蕾留下一絲綿延尾韻。

若覺得「茶語鷄白湯拉麵」的濃度不夠，還可以搭配「老饕吃法」讓茶香再加倍！會隨餐附贈「品味三訣小卡」及額外的100ml茶雞清湯，藉由「聞」、「喫」、「回」三步驟讓口感再升級！先輕聞其細緻茶香後，再隨著喜好加入拉麵中，最後再細細感受溫潤喉韻，立刻升級成一場品味饗宴。

「茶語鷄白湯拉麵」每碗195元，即日起至6／16限定發售。另外也能在店內購買單杯京盛宇鐵觀音飲品，每杯60元，搭配任一款標準拉麵可折價10元。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 台北10間必吃雞白湯拉麵推薦！大火熬出的美味，叉燒糖心蛋點綴其中

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關鍵字： 美麗佳人 Marie Claire 拉麵 抹茶 京盛宇 麵匡匡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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