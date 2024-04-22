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北陸新幹線延伸敦賀！必玩景點推薦　住隧道溫泉飯店看市景

▲▼日本JR敦賀站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北陸新幹線從今年3月延伸路線至JR敦賀站。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

北陸新幹線從今年3月後從金澤延伸到敦賀站，帶動當地觀光，日本線上訂房領導品牌之一樂天旅遊就推薦沿線旅宿與景點，加上現在從台灣有直飛名古屋、小松機場航線，搭配北陸新幹線，讓旅客前往日本中部與北陸地區都更方便。

▲▼北陸新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北陸新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

日本北陸新幹線延伸段「金澤－敦賀」於今年3月中通車後，已被視為北陸地區在能登半島震災後的觀光復甦象徵。期盼藉由新路線與站點的開通，節省旅客的交通時間，還能帶動沿線城市的觀光需求。根據「Navitime日本路線搜索服務」數據，在新站通車的兩周內，敦賀站的搜尋量暴增為去年同期的八倍，而沿線新增站點如福井、蘆原溫泉、小松等站，搜尋量也有三倍的成長。

▲▼敦賀氣比神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲敦賀氣比神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

北陸延線的新站點也有許多特色旅宿，如位於福井縣的敦賀，是日本深度旅遊者的最愛。在新開通的北陸新幹線敦賀站下車後，不僅可搭乘「敦賀巡禮觀光巴士」進行市區觀光，抵達日本三大鳥居之一的「氣比神宮」，接著造訪《陰陽師》小說、動漫迷朝聖熱點「晴明神社」，或可租車自駕優遊敦賀的山、海、湖等美景之間，來趟自然療癒之旅。

知名日本國內的敦賀灣位於若狹灣國家公園西部，東臨越前加賀海岸國家公園，擁有美不勝收的海灘與「三方五湖」令人驚歎的景觀，而鄰近的敦賀灣的「水島」還是一處秘境絕景，這座無人小島位於敦賀半島尾端，全年只有7月、8月可經由渡輪前往，且四周的海水澄澈清透，因而被當地人稱為「北陸夏威夷」，是潛水的好去處。

▲▼福井縣敦賀隧道溫泉「北國格蘭飯店」的全景大浴場。（圖／樂天旅遊提供）

▲北國格蘭飯店的全景大浴場。（圖／樂天旅遊提供）

下榻在敦賀市，想將市景盡收眼底，便不可錯過福井縣敦賀隧道溫泉「北國格蘭飯店」。飯店獨具特色的「隧道溫泉」，是一個100%自然溫泉，因挖掘隧道時發現的湧泉故而得名，並且擁有以180度景觀聞名的大浴池，一邊泡湯、一邊俯瞰市景；享受溫泉後，更可品嘗敦賀當地以海鮮聞名的懷石料理。

同樣受惠於延伸新路段開通的還有「蘆原溫泉站」。作為一個有百年歷史的溫泉之鄉，市區裡的「湯煙橫丁」，意即「充滿溫泉蒸氣的小巷」，橫丁內充滿小吃攤、美食等，讓食客一嘗美味的冬季越前蟹。

▲▼清風莊旅館。（圖／樂天旅遊提供）

▲清風莊旅館。（圖／樂天旅遊提供）

旅客也可下榻在車站附近的「清風莊旅館」，有北陸地區規模最大的「露天庭園浴池」，不僅擁有特大的露天溫泉，也開放戶外足湯，不分性別都可以悠閒泡腳閒聊，是這間旅宿的一大特色。

女性旅客到蘆原溫泉駐足，則特別推薦樂天旅遊獎常勝軍「松屋千千旅館」，不僅具有北陸最具規模的天然溫泉大浴池「千溢之湯」、還有「七湯巡禮」的露天溫泉體驗，能盡享奢侈的住宿體驗。旅宿內更充滿著女性視角的療癒設計，如特別規劃了「忘卻時光」樓層，在此享受私人露天浴池一覽夕陽美景，享受美好的療癒時光。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本中部旅遊 中部旅遊 日本旅遊 北陸旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

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