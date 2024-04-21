▲六塊厝漁港夕照之美。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市擁有28處漁港，各港各具魅力，除了廣為人知的淡水漁人碼頭、富基、龜吼及深澳等觀光漁港，位於淡水最北端的「六塊厝漁港」，遠離人潮的擁擠，宛如世外桃源，來此能一眼覽盡蔚藍的大海與美麗晚霞，享受寧靜質樸的漁港風光，新北市漁業處推薦，大家不妨趁著假日前往六塊厝漁港尋幽訪勝探秘境！

▲六塊厝漁港靜謐景緻。（圖／新北市政府提供）

新北市漁業處說明，六塊厝漁港屬於小型漁港，位於淡水屯山社區、大屯溪出海口旁，人文及自然生態豐富，沿途可見古厝、農田及廟宇交織而成的農村景觀，而漁港外退潮時露出的石滬，是早期漁民在沿海所砌的捕魚設施，訴說著過往六塊厝的漁村歲月，臨近岸邊的岩礁則孕育出豐富多樣的潮間帶生物，退潮時亦露出許多貝類、魚蝦及海菜，常有爸媽帶著小朋友來此享受親海樂趣，一旁廣闊的沙灘不時也吸引許多新人來此拍攝婚紗。

▲六塊厝漁港至淺水灣一帶，早期共有十三口石滬，形成淡水屯山里石滬群。（圖／新北市政府提供）

此外，六塊厝漁港的角落有間小咖啡館，其右側的高臺能讓遊客從高處俯瞰漁港靜謐景緻，而咖啡館的2樓露臺區座位，是邊喝咖啡、邊從高處欣賞漁港夕陽美景及享受愜意時光的好所在！探訪完秘境小漁港，回程可到大屯溪週邊走走，感受一下田野風情，大屯溪是新北市封溪護魚保護區域，生態資源豐富，淡水區公所結合水岸環境特色，打造在地生態意象，在大屯溪旁屯山荷花池附近設置了青蛙裝置藝術，民眾來此能跟呈現各式趣味姿態的青蛙一同合影，感受田野小徑拍照打卡的樂趣！

▲六塊厝漁港周邊的沙岸、礫岸及岩礁等海岸地形，孕育出豐富多樣的潮間帶生物，退潮時有許多貝類、魚蝦及海菜露出。（圖／新北市政府提供）

新北市漁業處表示，六塊厝漁港帶有一份靜謐與舒心！當晚霞映照在海面上形成的橙色波光瀲灩，與漁港內停泊的舢舨交織形成美麗的畫面，讓六塊厝漁港成為觀景、享受寧靜質樸漁港風光的最佳秘境，歡迎民眾假日來淡水最北漁港「六塊厝」尋幽訪勝！

▼六塊厝漁港一旁的咖啡館設有2樓露臺區座位，可邊喝著咖啡、邊從高處欣賞漁港靜謐美景。（圖／新北市政府提供）

