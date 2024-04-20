ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台最難訂「門前隱味」首度參加　拉麵x牛肉麵市集活動4／27登場

▲門前隱味牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲門前隱味參加4月27日舉辦的「What's Your『MEN』？」市集。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

牛肉麵控注意了！有趣市集4月27日、28日將在台北圓山花博舉辦「What's Your『MEN』？」市集，活動將以拉麵與牛肉麵為主題，現場集結超過70個品牌，其中包括了全台最難訂的門前隱味、連續5年入選米其林必比登的天下三絕。

「What's Your『MEN』？」市集中匯聚的牛肉麵品牌包括了全台最難訂的門前隱味、連續5年入選米其林必比登的天下三絕、好食圓滿by玖五牛肉麵、牛山．牛肉麵．燒肉飯、福順家Fusion Noodles、Logo_f 牛肉麵 by Will、壹水麵舖。

▲天下三絕的「銷魂濃蒜和牛肋排乾拌拉麵」。（圖／有趣市集提供）

▲天下三絕的「銷魂濃蒜和牛肋排乾拌拉麵」。（圖／有趣市集提供）

門前隱味第一次在市集販售牛肉麵，而且是推出與23私房拉麵聯名的限定款「極細極好吃門前隱味牛肉麵」；天下三絕號稱牛肉麵界的勞斯萊斯，連續5年入選米其林必比登，這次與「蒜蒜屋」跨界聯名，推出活動限定的「銷魂濃蒜和牛肋排乾拌拉麵」。

▲勉強中日式海鮮手作料理。（圖／有趣市集提供）

▲勉強中日式海鮮手作料理。（圖／有趣市集提供）

另外，Logo_f牛肉麵by Will這次除了牛肉麵之外，還會帶來「皮蛋牛燥拌麵」，手切精燉牛肉燥搭配獨家調配皮蛋醬，每日限量供應。而曾獲得牛肉麵節獎項的福順家Fusion Noodles，現場供應紅燒牛肉麵mini與牛白湯拉麵mini，讓饕客們能一次吃到2種口味卻不傷荷包。

▲らあ麺Pete的醬油拉麵。（圖／有趣市集提供）

▲らあ麺Pete的醬油拉麵。（圖／有趣市集提供）

這次市集同時也聚集全台必訪的日式拉麵，包括鳳華鶏豚濃湯拉麺、讓麵煮一會X牛浜、らあ麺Pete/拉麵彼得、春㐂拉麵、雷格食堂，以及來自台中的福屋拉麵、台南的菜良拉麵、青鈴X青鳥。

雷格食堂這次推出「法式澄清雞湯拉麵」，費時3天熬製的法式澄清湯與特製細麵結合，加上北海道生食級干貝炙燒、特製豬肉餛飩等配料；春㐂拉麵的市集限定餐點「瑪薩拉鹽味豚骨拉麵」，以自製熬成濃厚豚骨湯頭，再加上三種豬叉燒。

▲才剛在春大直開店的「切麥狐狸烏龍麵」也來參與活動。

除了知名的日式拉麵和台式牛肉麵，現場也有許多特色的各國小吃、攤車美食，就連才剛在春大直開店的「切麥狐狸烏龍麵」也來參與活動，當日的限定款是在經典五色麵之上，再添加鮭魚卵及蟹肉。

▲嘉義2024艸食祭4/20登場 。（圖／取自嘉義市政府建設處網站）

另外，以「美味不分葷素，好吃就是我的菜」為訴求核心的「艸食祭」主題市集，4月20日至21日再度回到嘉義舉辦，地點在嘉義市文化創意產業園區。除了多家知名蔬食品牌，還邀請葷食餐飲品牌設計各種無肉料理，總共集結80家餐飲與80家植感手作。

參與這次艸食祭的80家餐飲業者中，有翻轉道地馬來西亞美食成蔬食料理的「大馬日常」、素食西班牙燉飯的「Yen的廚房」、法國老闆混搭台式脆瓜仔肉的「LeFrenchQuiche 法式鹹派」、日系大阪燒混搭義式紅醬的「樂咖大阪燒」、沒有「肉」的梅肉生煎包「樹巢Tree Nest」、沒有「蛋」的蛋餅「Mine專賣蛋餅」等排隊名店。

關鍵字： 美食雲 拉麵x牛肉麵市集 有趣市集 門前隱味

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366