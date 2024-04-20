全台最難訂「門前隱味」首度參加　拉麵x牛肉麵市集活動4／27登場

▲門前隱味參加4月27日舉辦的「What's Your『MEN』？」市集。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

牛肉麵控注意了！有趣市集4月27日、28日將在台北圓山花博舉辦「What's Your『MEN』？」市集，活動將以拉麵與牛肉麵為主題，現場集結超過70個品牌，其中包括了全台最難訂的門前隱味、連續5年入選米其林必比登的天下三絕。

「What's Your『MEN』？」市集中匯聚的牛肉麵品牌包括了全台最難訂的門前隱味、連續5年入選米其林必比登的天下三絕、好食圓滿by玖五牛肉麵、牛山．牛肉麵．燒肉飯、福順家Fusion Noodles、Logo_f 牛肉麵 by Will、壹水麵舖。

▲天下三絕的「銷魂濃蒜和牛肋排乾拌拉麵」。（圖／有趣市集提供）

門前隱味第一次在市集販售牛肉麵，而且是推出與23私房拉麵聯名的限定款「極細極好吃門前隱味牛肉麵」；天下三絕號稱牛肉麵界的勞斯萊斯，連續5年入選米其林必比登，這次與「蒜蒜屋」跨界聯名，推出活動限定的「銷魂濃蒜和牛肋排乾拌拉麵」。

▲勉強中日式海鮮手作料理。（圖／有趣市集提供）

另外，Logo_f牛肉麵by Will這次除了牛肉麵之外，還會帶來「皮蛋牛燥拌麵」，手切精燉牛肉燥搭配獨家調配皮蛋醬，每日限量供應。而曾獲得牛肉麵節獎項的福順家Fusion Noodles，現場供應紅燒牛肉麵mini與牛白湯拉麵mini，讓饕客們能一次吃到2種口味卻不傷荷包。

▲らあ麺Pete的醬油拉麵。（圖／有趣市集提供）

這次市集同時也聚集全台必訪的日式拉麵，包括鳳華鶏豚濃湯拉麺、讓麵煮一會X牛浜、らあ麺Pete/拉麵彼得、春㐂拉麵、雷格食堂，以及來自台中的福屋拉麵、台南的菜良拉麵、青鈴X青鳥。



雷格食堂這次推出「法式澄清雞湯拉麵」，費時3天熬製的法式澄清湯與特製細麵結合，加上北海道生食級干貝炙燒、特製豬肉餛飩等配料；春㐂拉麵的市集限定餐點「瑪薩拉鹽味豚骨拉麵」，以自製熬成濃厚豚骨湯頭，再加上三種豬叉燒。

▲才剛在春大直開店的「切麥狐狸烏龍麵」也來參與活動。



除了知名的日式拉麵和台式牛肉麵，現場也有許多特色的各國小吃、攤車美食，就連才剛在春大直開店的「切麥狐狸烏龍麵」也來參與活動，當日的限定款是在經典五色麵之上，再添加鮭魚卵及蟹肉。

▲嘉義2024艸食祭4/20登場 。（圖／取自嘉義市政府建設處網站）

另外，以「美味不分葷素，好吃就是我的菜」為訴求核心的「艸食祭」主題市集，4月20日至21日再度回到嘉義舉辦，地點在嘉義市文化創意產業園區。除了多家知名蔬食品牌，還邀請葷食餐飲品牌設計各種無肉料理，總共集結80家餐飲與80家植感手作。

參與這次艸食祭的80家餐飲業者中，有翻轉道地馬來西亞美食成蔬食料理的「大馬日常」、素食西班牙燉飯的「Yen的廚房」、法國老闆混搭台式脆瓜仔肉的「LeFrenchQuiche 法式鹹派」、日系大阪燒混搭義式紅醬的「樂咖大阪燒」、沒有「肉」的梅肉生煎包「樹巢Tree Nest」、沒有「蛋」的蛋餅「Mine專賣蛋餅」等排隊名店。