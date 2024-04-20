ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

犒賞媽咪！雙北「3飯店住房優惠」送香水、SPA療程　帶媽聽民歌

▲台北晶華沐蘭套房,沐蘭SPA。（圖／業者提供）

▲台北晶華沐蘭套房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

今年的母親節，想好該如何犒賞媽媽了嗎？雙北三家飯店祭出寵愛媽咪住房專案，晶華酒店邀母親住沐蘭套房，贈沐蘭SPA療程；寒舍艾美含送馥馬爾香氛出版社香水；福容飯店更邀來許景淳、王瑞瑜現場演唱招牌曲，在美食與美聲下度過難忘節日。

▲台北晶華沐蘭套房,沐蘭SPA。（圖／業者提供）

▲雙人療程房內享受榮獲「富比士旅遊指南評鑑大獎」的沐蘭SPA療程。（圖／業者提供）

台北晶華酒店
台北晶華酒店推出「極致寵愛媽咪假期」5月限定的住房專案，邀媽媽入住最高樓層的沐蘭套房，並於雙人療程房內享受榮獲「富比士旅遊指南評鑑大獎」的沐蘭SPA療程，客房內則備妥「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」，共度身心靈皆被溫柔呵護的幸福時光，兩人成行、每房住一晚13,600元起，翌日一早，房客能品嚐CNN推薦的自助早餐，以及星空電影院等設施與服務。

▲福容桃園機捷A8店。（圖／業者提供）

▲入住福容桃園機捷A8店，民歌雅集搭配住宿及雙人晚宴演唱秀，1萬元有找。（圖／業者提供）

福容大飯店A8店
福容大飯店桃園機捷A8店與諾亞媒體合作，於5月10日當晚推出「民歌雅集頂樂秀」，每人票價3,800元起，不但有許景淳、王瑞瑜現場演唱招牌曲及校園民歌，還可享用「雅韻晚宴套餐」，品嚐「香芒果律鮮蝦球 」、「上湯百花燴白玉」、「什錦荷葉珍珠雞」等主廚拿手菜。

此外，飯店更推出「民歌雅集主題之夜住房專案」9,800元起，除了包含客房住宿及每張價值3,800元的民歌秀晚宴票券兩張，再享黃金美人湯三溫暖及翌日延遲退房，讓媽媽好好享受放鬆。（房價需另收一成服務費）

▲福容桃園機捷A8店。（圖／業者提供）

▲5月購買任一SPA療程加碼贈飲料券。（圖／業者提供）

除了5月11至12日母親節周末外，5月2日至31日，於福容桃園機捷A8店消費，單筆發票金額滿5,000元，即可參加抽獎，有機會獲得萬元住宿券。

同時，福容淡水漁碼店推出「極致SPA假期」8,099元起，入住最美房間，享受舒壓Spa按摩，放鬆身心靈。

▲台北寒舍艾美酒店「主管套房」。（圖／業者提供）

▲台北寒舍艾美酒店「主管套房」。（圖／業者提供）

台北寒舍艾美酒店
坐落於信義區精華地段的台北寒舍艾美酒店，也規劃一系列住房與餐飲活動，5月1日至5月26日之周末推出「媽咪最艾美」住房專案，入住豪華客房每房每晚9,999元起+15.5%，專案含馥馬爾香氛出版社香水與翌日早餐，以高規格待遇感謝平日辛勞的媽咪。
 

關鍵字： 台北市旅遊 台北市飯店 母親節優惠 母親節住房

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366