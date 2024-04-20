犒賞媽咪！雙北「3飯店住房優惠」送香水、SPA療程　帶媽聽民歌

▲台北晶華沐蘭套房。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

今年的母親節，想好該如何犒賞媽媽了嗎？雙北三家飯店祭出寵愛媽咪住房專案，晶華酒店邀母親住沐蘭套房，贈沐蘭SPA療程；寒舍艾美含送馥馬爾香氛出版社香水；福容飯店更邀來許景淳、王瑞瑜現場演唱招牌曲，在美食與美聲下度過難忘節日。

▲雙人療程房內享受榮獲「富比士旅遊指南評鑑大獎」的沐蘭SPA療程。（圖／業者提供）



台北晶華酒店

台北晶華酒店推出「極致寵愛媽咪假期」5月限定的住房專案，邀媽媽入住最高樓層的沐蘭套房，並於雙人療程房內享受榮獲「富比士旅遊指南評鑑大獎」的沐蘭SPA療程，客房內則備妥「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」，共度身心靈皆被溫柔呵護的幸福時光，兩人成行、每房住一晚13,600元起，翌日一早，房客能品嚐CNN推薦的自助早餐，以及星空電影院等設施與服務。

▲入住福容桃園機捷A8店，民歌雅集搭配住宿及雙人晚宴演唱秀，1萬元有找。（圖／業者提供）



福容大飯店A8店

福容大飯店桃園機捷A8店與諾亞媒體合作，於5月10日當晚推出「民歌雅集頂樂秀」，每人票價3,800元起，不但有許景淳、王瑞瑜現場演唱招牌曲及校園民歌，還可享用「雅韻晚宴套餐」，品嚐「香芒果律鮮蝦球 」、「上湯百花燴白玉」、「什錦荷葉珍珠雞」等主廚拿手菜。

此外，飯店更推出「民歌雅集主題之夜住房專案」9,800元起，除了包含客房住宿及每張價值3,800元的民歌秀晚宴票券兩張，再享黃金美人湯三溫暖及翌日延遲退房，讓媽媽好好享受放鬆。（房價需另收一成服務費）

▲5月購買任一SPA療程加碼贈飲料券。（圖／業者提供）



除了5月11至12日母親節周末外，5月2日至31日，於福容桃園機捷A8店消費，單筆發票金額滿5,000元，即可參加抽獎，有機會獲得萬元住宿券。

同時，福容淡水漁碼店推出「極致SPA假期」8,099元起，入住最美房間，享受舒壓Spa按摩，放鬆身心靈。

▲台北寒舍艾美酒店「主管套房」。（圖／業者提供）



台北寒舍艾美酒店

坐落於信義區精華地段的台北寒舍艾美酒店，也規劃一系列住房與餐飲活動，5月1日至5月26日之周末推出「媽咪最艾美」住房專案，入住豪華客房每房每晚9,999元起+15.5%，專案含馥馬爾香氛出版社香水與翌日早餐，以高規格待遇感謝平日辛勞的媽咪。

