媽媽身分證掏出來！　「姓名中1字」免費吃王品帝王蟹

▲王品牛排母親節限定尋人活動開跑。（圖／王品牛排提供）

記者蕭筠／台北報導

母親節快樂！「王品牛排」限定母親節尋人活動開跑了，即日起至5月31日凡媽媽姓名對中「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不分平假日至全台門市內用消費2客套餐，並出示證件，即可免費吃價值1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份，趕緊帶媽媽一起衝吃。

為迎接5月12日母親節，「王品牛排」再度展開尋人活動，即日起至5月31日只要媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日至全台「王品牛排」內用消費2客套餐，並出示證件，即可爽吃價值1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份；起司焗烤帝王蟹是選用新鮮肥美的帝王蟹腳加上濃郁起司焗烤，一口就能吃到牽絲起司的鹹香口感與甘甜蟹肉，豐富又好吃

▲王品牛排經典菜色「王品牛小排」。

根據內政部2023年發布的全國姓名統計分析，國人女性前10大名字中，「淑貞」佔第6位，有多達2.3萬人，「李」姓也是全台前10大姓氏中的第5大姓氏，均符合「王品牛排」今年尋人目標，即日起開放訂位，歡迎消費者帶媽媽一起來吃牛排配帝王蟹。

▲身分證對中「1、4、5」任2碼，選用指定方案，涮樂和牛升級炙燒焦糖鮭魚握吃到飽。

另，馬辣集團旗下「涮樂和牛」至4月30日則祭出證件優惠，期間凡來店用餐，持身分證或健保卡或護照號碼對中「1、4、5」任2碼（可重複），選用松阪．和牛放題方案就送炙燒焦糖鮭魚握壽司1貫，選用極上雙和牛放題方案或世界三大和牛放題方案則可享黑松露和牛握、龍蝦沙拉和牛握，以及炙燒焦糖鮭魚握壽司吃到飽，提醒須提前1日預訂位置並主動告知參加「4月升級活動」。