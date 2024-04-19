ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

姓名有「江」或「陵」打7折！498元韓式豆腐鍋吃到飽進駐新店

▲主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場。（圖／江陵阿嬤提供）

▲主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場。（圖／江陵阿嬤提供）

記者黃士原／台北報導

新店大胃王開吃！主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場，今日正式開幕，首3日祭出2人同行1人免費，每日限量50組。4月22日至5月12日，姓名中有「江」或「陵」（需同音同字），本人可享7折優惠。

▲主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場。（圖／江陵阿嬤提供）

▲江陵阿嬤的辣炒豬肉。（圖／江陵阿嬤提供）

來自韓國的「江陵阿嬤강릉할매」主打豆腐鍋498元吃到飽，去年12月1日選在西門町開出全台首店，店裡供應的嫩豆腐鍋共有4種湯底可選，包括經典、泡菜、麻辣及蔬菜高湯，每鍋皆現點現煮，而素食者亦有五辛素的綜合菇菇嫩豆腐鍋可選擇。

▲主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場。（圖／江陵阿嬤提供）

▲江陵阿嬤的自助吧提供約30種韓國熟食、小菜，全都可以無限取用。（圖／江陵阿嬤提供）

除嫩豆腐鍋外，江陵阿嬤的自助吧提供約30種韓國熟食、小菜，包括有菜包肉、大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉、韓式六色拌飯、鐵板牛肉、辣炒豬肉、BBQ醬炒牛肉、人蔘雞粥、黑糖花生豆腐花、韓式水果花菜等，都能吃到飽。

慶祝新店開幕，江陵阿嬤也推出三波優惠，4月19日至4月21日2人同行1人免費，每日限量50組，50組以後2人同行可享第2人8折；4月22日至5月12日，凡姓名中有「江」或「陵」（需同音同字），本人享7折，同行親友一律9折；第三波則是從5月13日起至5月31日，只要是65歲以上的阿嬤阿公來用餐，現打8折。

▲韓國直火燒肉「姜滿堂」插旗竹北。（圖／豆府餐飲集團提供）

另外，豆府餐飲集團旗下韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」再展新店，這次前進竹北地區開設街邊店，也是繼涓豆腐敦南店之後，全集團第2家街邊店，暫定4月開幕。

姜滿堂取自존맛탱韓文發音─Jon Mat Taeng，韓文「哇！這東西超好吃」意思，使用國產活菌豬、美國PRIME牛肉及頂級和牛等，運用韓式醬汁醃製鮮甜肉品，採無煙直火方式燒烤，將肉品烤出焦香色澤與香氣，再搭配新鮮蔬菜包裹著吃。在器皿上，姜滿堂以扁筷、金色銅碗和青瓷盤為主軸，營造消費者宛若置身於韓國用餐錯覺。
 

關鍵字： 美食雲 江陵阿嬤 韓式豆腐鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366