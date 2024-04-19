姓名有「江」或「陵」打7折！498元韓式豆腐鍋吃到飽進駐新店

▲主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場。（圖／江陵阿嬤提供）

記者黃士原／台北報導

新店大胃王開吃！主打韓式豆腐鍋吃到飽的「江陵阿嬤강릉할매」，台灣第2家店進駐新店捷運站的碧潭廣場，今日正式開幕，首3日祭出2人同行1人免費，每日限量50組。4月22日至5月12日，姓名中有「江」或「陵」（需同音同字），本人可享7折優惠。

▲江陵阿嬤的辣炒豬肉。（圖／江陵阿嬤提供）

來自韓國的「江陵阿嬤강릉할매」主打豆腐鍋498元吃到飽，去年12月1日選在西門町開出全台首店，店裡供應的嫩豆腐鍋共有4種湯底可選，包括經典、泡菜、麻辣及蔬菜高湯，每鍋皆現點現煮，而素食者亦有五辛素的綜合菇菇嫩豆腐鍋可選擇。

▲江陵阿嬤的自助吧提供約30種韓國熟食、小菜，全都可以無限取用。（圖／江陵阿嬤提供）

除嫩豆腐鍋外，江陵阿嬤的自助吧提供約30種韓國熟食、小菜，包括有菜包肉、大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉、韓式六色拌飯、鐵板牛肉、辣炒豬肉、BBQ醬炒牛肉、人蔘雞粥、黑糖花生豆腐花、韓式水果花菜等，都能吃到飽。

慶祝新店開幕，江陵阿嬤也推出三波優惠，4月19日至4月21日2人同行1人免費，每日限量50組，50組以後2人同行可享第2人8折；4月22日至5月12日，凡姓名中有「江」或「陵」（需同音同字），本人享7折，同行親友一律9折；第三波則是從5月13日起至5月31日，只要是65歲以上的阿嬤阿公來用餐，現打8折。

▲韓國直火燒肉「姜滿堂」插旗竹北。（圖／豆府餐飲集團提供）

另外，豆府餐飲集團旗下韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」再展新店，這次前進竹北地區開設街邊店，也是繼涓豆腐敦南店之後，全集團第2家街邊店，暫定4月開幕。

姜滿堂取自존맛탱韓文發音─Jon Mat Taeng，韓文「哇！這東西超好吃」意思，使用國產活菌豬、美國PRIME牛肉及頂級和牛等，運用韓式醬汁醃製鮮甜肉品，採無煙直火方式燒烤，將肉品烤出焦香色澤與香氣，再搭配新鮮蔬菜包裹著吃。在器皿上，姜滿堂以扁筷、金色銅碗和青瓷盤為主軸，營造消費者宛若置身於韓國用餐錯覺。

