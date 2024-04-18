2人同行第2人只要422元　南港飯店Buffet推世界地球日優惠

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳即日起至4月30日，2人同行第2人只要422元。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導



響應4月22日世界地球日，位於南港的台北六福萬怡酒店，即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出世界地球日優惠，完成指定步驟，2人同行第2人只要422元。

台北六福萬怡酒店響應4月22日世界地球日，即日起至4月30日推出「永續『食』尚愛地球」活動，民眾周一至周五平日午餐餐期用餐，並與世界地球日手拿板合照，公開分享在社群平台響應活動，享有2人同行第2人422元優惠，同時免收1成服務費。

敘日全日餐廳全新主題為「泰好味」，餐檯供應多款經典泰菜，如冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚，而且平日午餐也能享有北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。

▲爭鮮餐飲集團也集合旗下品牌一同響應世界地球日。（圖／記者黃士原攝）

爭鮮餐飲集團也集合旗下品牌一同響應世界地球日，呼籲民眾以步行減碳來愛護地球。即日起至4月22日任一日步行1萬步以上之民眾，於4月22日、4月23日出示證明（例如手機計步記錄），至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS消費滿100元送清茶1盒，爭鮮gogo滿150元送公仔煎餅1包，定食8滿200元送茶碗蒸1個，而MAGiC TOUCH消費就送蘋果醋或葡萄醋飲2包。