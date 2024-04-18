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坐車就到！新北「13區賞螢地」攻略　搭纜車賞景、走步道遠眺101

▲2024新北賞螢懶人包。（圖／新北市觀旅局提供）

▲每年4月中到5月初是螢火蟲旺季，新北市就有許多秘境能賞螢。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

每年4月中到5月初是螢火蟲旺季！新北市觀旅局製作「新北賞螢地圖」攻略，包括平溪線鐵路沿線、碧潭和美山步道、烏來雲仙樂園，搭大眾交通運輸即可抵達，或是留宿一晚，深度感受大自然生態的美妙。

▲2024新北賞螢懶人包。（圖／新北市觀旅局提供）

▲想欣賞鐵路邊的螢火蟲，可到望古車站與菁桐車站。（圖／嘻哈平溪提供）

平溪線鐵路沿線
平溪線鐵路沿線因路燈光害較少，山邊和溪旁成為螢火蟲的理想棲息地，適合火金姑生長繁衍，舉凡平溪區公所附近嶺腳農路、白石活動中心至菁桐橋等路段，傍晚可至菁桐及平溪老街附近，探尋夢幻螢光。此外，平溪國小、菁桐國小、紫東社區、平溪區導覽服務平台「嘻哈平溪」，以及新平溪煤礦博物館皆有推出獨家賞螢行程，除了賞螢，還可認識地方特色及礦業文化。

▲2024新北賞螢懶人包。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼和美山步道沿途可見成群的螢火蟲圍繞，來到山頂還能俯瞰碧潭、遠眺南港山及台北101的夜景。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2024新北賞螢懶人包。（圖／新北市觀旅局提供）

碧潭和美山步道
搭捷運就能到的熱門賞螢點首推和美山步道，從新店捷運站出站後，步行10至15分鐘即可抵達登山口，步道沿途可看見成群的螢火蟲圍繞，如星光般閃耀，來到山頂還可俯瞰碧潭、遠眺南港山及台北101的夜景。想認識螢火蟲種類及了解螢火蟲棲地，不妨搜尋「臺灣自然科技學會」，即日起至5月1日，透過線上表單報名即可參加。

▲烏來雲頂溫泉行館,TONYX咖啡廳,烏來瀑布,烏來台車,烏來旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲可以搭乘空中纜車直抵烏來雲仙樂園。（圖／記者彭懷玉攝）

烏來雲仙樂園
乘坐公車抵達烏來，可以搭乘空中纜車直抵烏來雲仙樂園，雲仙樂園近年積極推動生態保育與教育，即日起至6月30日推出星光票，由導覽人員帶民眾至螢火蟲棲息地賞螢，一同沉浸在生態豐富的環境。

▲2024新北賞螢懶人包。（圖／新北市觀旅局提供）※點圖放大

再次提醒民眾，賞螢時應穿著長袖、長褲，並以布鞋或雨鞋為佳，千萬不可隨意捕捉或帶走螢火蟲，此外，踩踏草地會嚴重傷害螢火蟲，並建議盡量選擇當地導覽或在居民帶領下賞螢。

關鍵字： 新北市旅遊 平溪區旅遊 和美山步道 烏來雲仙樂園 賞螢 螢火蟲 賞螢旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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