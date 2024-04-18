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一次就有雙口味！　杏桃鬆餅屋「6公分迷你鬆餅塔」限時開吃了

▲▼杏桃鬆餅屋推限量版迷你鬆餅開賣、加11元厚鬆餅單層變雙層。（圖／記者蕭筠攝）

▲杏桃鬆餅屋推限量版迷你鬆餅限時限量開吃。（圖／杏桃鬆餅屋提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛吃鬆餅的快衝！日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」宣布開賣限量「迷你鬆餅」，特意把經典9公分的薄鬆餅變身成迷你6公分版，有加入酸甜蔓越莓、糖漬杏桃及抹茶紅豆共2款組合，一次就能吃到2口味，即日起限時、限量開吃；今（18）日還有限時1天加11元可享厚鬆餅單層變雙層，把握機會吃。

▲▼杏桃鬆餅屋推限量版迷你鬆餅開賣、加11元厚鬆餅單層變雙層。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲迷你鬆餅一次就能吃到2口味。

杏桃鬆餅屋打造最新「杏桃人氣迷你鬆餅塔」，把經典的薄鬆餅變身變成直徑6公分的小巧薄鬆餅，且一次就能吃到2口味，有酸甜蔓越莓搭配糖漬杏桃的組合，以及日系抹茶鮮奶油結合紅豆餡，還加入Ｑ彈白玉點綴，每一口都超滿足，售價220元，即日起至5月12日限時、限量推出。

▲▼杏桃鬆餅屋推限量版迷你鬆餅開賣、加11元厚鬆餅單層變雙層。（圖／記者蕭筠攝）

▲今天加11元厚鬆餅單層變雙層。

另，為迎接11周年慶，杏桃鬆餅屋今（18）日還有限時優惠，凡於門市點單層「蘇芙蕾厚鬆餅S」，再加11元立刻升級成雙層「蘇芙蕾厚鬆餅W」，一次就能吃到雙倍美味，單層蘇芙蕾厚鬆餅售價190元。

▲▼必勝客母親節限定「明太子生蠔干貝比薩」、「魷你真好鮑魚干貝比薩」，加碼吃萬波聯名「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。（圖／業者提供）

▲必勝客攜手萬波推出聯名「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。（圖／業者提供）

除外，甜點控也不能放過「必勝客X萬波」聯手打造的超罪惡「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，選用萬波獨家研發的濃厚阿薩姆紅茶製成巴斯克蛋糕，茶香濃郁，一切開則流出溫熱熔岩起司內餡，再搭配以黑糖進行蜜漬燉煮的Q彈日本珍珠，與帶有微微焦香的表皮一口咬下，瞬間炸出甜蜜滋味，即日起於全門市限定、限量開賣，8吋原價958元，限時嚐鮮特價619元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 杏桃鬆餅屋 必勝客 萬波

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