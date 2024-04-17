限時2天搶訂！全台6間飯店「雙人下殺1250元起」　加碼早餐買1送1

▲承億文旅旗下6間飯店即日起至4月18日12:59推出快閃優惠，此為花蓮山知道客房示意圖。（圖／承億文旅提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜訂！全台6間飯店祭出快閃住宿優惠，限時2天開放搶訂，雙人房下殺最便宜1250元起，等於每人只要625元就能入住，且還可再享早餐買1送1好康，現在就趕快安排出門玩了。

承億文旅旗下6間飯店祭出快閃優惠，即日起至4月18日12:59開放搶購，可入住期間為即日起至6月28日平旺日限定（各館平旺日定義不同，點我詳細看），淡水吹風／台中鳥日子／花蓮山知道雙人房快閃價1250元起、墾丁雅客小半島雙人房1950元起、桃城茶樣子雙人房2350元起、潭日月雙人房3400元起（加贈早餐）。

▲潭日月雙人房下殺3400元起，加碼贈送早餐。



不僅房價有優惠，現場加購早餐直接買1送1！淡水吹風／台中鳥日子／花蓮山知道可享大人（12歲以上）2客280元、小孩（6-11歲）2客200元；墾丁雅客小半島可享大人2客380元、小孩2客280元；桃城茶樣子可享大人2客450元、小孩2客200元（不含主餐）。

▲高雄萬豪酒店今年首度參加4月19日ATTA台中國際旅展，住宿、餐飲通通下殺優惠，住宿最低2.7折爽住，此為豪華四人房。（圖／高雄萬豪酒店提供，下同）

高雄萬豪酒店線上旅展即日起至4月22日開跑，祭出客房與餐飲優惠！首推旅展限定平日（周日至周五）住房優惠，「萬豪雙人行」含經典客房1晚與豪享自助餐廳早餐2客，原價19085元，旅展下殺2.8折，優惠價只要5299元；「萬豪闔家歡」含豪華四人房1晚及豪享自助餐廳早餐4客，原價26620元，旅展下殺2.7折，優惠價7099元。

旅展再加碼推出獨家1泊2食「超豪氣雙人行」，入住經典客房1晚含翌日雙人自助早餐，加贈豪享自助餐廳或京享蔬食百匯餐廳晚餐2客，原價21769元，旅展限定價7099元，等於以近3折的優惠入住星級酒店，住宿期間皆可免費使用近千坪的休閒中心，包含健身房、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池。

▲旅展期間還有限定平日午餐及晚餐券買10送2優惠。

