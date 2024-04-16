和牛赤身為主角！中山國中站燒肉餐廳4／23開幕　特選肉品連送1個月

▲位於台北捷運中山國中站的「牛花 USHI HANA」即日起試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北主打板前服務的燒肉餐廳再增一家！位於台北捷運中山國中站的「牛花 USHI HANA」即日起試營運，4月23日正式開幕，第1個月到店用餐加送「當日特選部位肉品」。

近年日本對於和牛燒肉不再僅追求「入口即化、豐富油花」的印象，而更偏好瘦肉部位（赤身）所帶來的肉香表現與均衡油花。4月23日開幕的「牛花 USHI HANA」也跟隨這股風潮，選用清爽的日本A5和牛赤身作為主角，並穿插富有油脂的部位。

▲擔任套餐開場的「生牛肉壽司卷」。（圖／記者黃士原攝）

▲「牛舌／金桔」每片厚切1至1.5公分，再薄薄抹上一層特製客家金桔醬提味。（圖／記者黃士原攝）

除了強調赤身部位帶來的肉香，牛花也在調味下功夫，料理長莊協霖表示，擔任調味靈魂的「燒肉醬」，選用3款各具特色的日本、台灣醬油進行調製，讓鹹味、甜度與色澤達到最佳平衡；搭配牛舌的特製金桔醬，莊協霖選用故鄉新竹的客家桔醬為主體，搭配夏多內白酒醋調製，酸鹹甘甜，比起傳統的檸檬汁更顯特色。

另款「自製和牛辣油」，莊協霖表示，在日本和牛牛油中添加13種辛香料後，煸製而成，風味醇厚辛香；至於添加特級花椒、青花椒、陳皮等多種配方的「七味醬」，同樣能達到提味效果。

▲「紐約客／鹽蔥」選用日本A5和牛紐約客部位，包裹以椒鹽調味過的洋蔥丁、三星蔥。（圖／記者黃士原攝）

▲「後腿／七味醬」選用活動力大、肉感強烈的後腿部位，薄切燒烤後僅刷上胡麻油與自製椒鹽增香。（圖／記者黃士原攝）

擔任套餐開場的「生牛肉壽司卷」，將生和牛碎丁添加胡麻油、甜醬油與蝦夷蔥調味，接著搭配山形縣輝映米製成的赤醋飯、紫蘇與西瓜奈良漬，製成風味十足的壽司卷，最後再擺上北海道赤海膽、義大利Caviar Giaveri魚子醬上桌。

套餐中的「紐約客／鹽蔥」選用日本A5和牛紐約客部位，包裹以椒鹽調味過的洋蔥丁、三星蔥，綑成小禮包造型後以韭菜段固定，燒烤蔬菜後的自然甜味與紐約客的油脂相互融合；「牛舌／金桔」則是選用澳洲和牛品牌「國王河」，每片厚切1至1.5公分，再薄薄抹上一層特製客家金桔醬提味。

▲「羽下／胡麻」以口水雞為靈感，羽下部位經和牛高湯涮至五分熟後捲入小黃瓜。（圖／記者黃士原攝）

▲「腹部／山葵」則依照每日供應狀態，提供牛小排、貝身或是扇子肉等部位，配上嗆鼻辛辣的山葵。（圖／記者黃士原攝）

「後腿／七味醬」選用活動力大、肉感強烈的後腿部位，薄切燒烤後僅刷上胡麻油與自製椒鹽增香；「羽下／胡麻」以口水雞為靈感，選用兼具軟彈口感與纖細油花的羽下部位，經和牛高湯涮至五分熟後捲入小黃瓜，鋪在以椪醋調味的洋蔥絲上，再澆淋自製的和牛辣油、芝麻醬。

▲「肋眼芯／月見」以肋眼芯部位為主角，搭配上生蛋黃與特製燒肉醬。（圖／記者黃士原攝）

▲套餐尾端登場的主食「釜飯」，選用山形縣輝映米，添加牛筋慢熬的高湯為基底。（圖／記者黃士原攝）

「腹部／山葵」則依照每日供應狀態，提供牛小排、貝身或是扇子肉等部位，配上嗆鼻辛辣的山葵；「肋眼芯／月見」以肋眼芯部位為主角，其油瘦比例均衡，搭配上生蛋黃與特製燒肉醬。

套餐尾端登場的主食「釜飯」，選用山形縣輝映米，添加牛筋慢熬的高湯為基底，還有精選和牛碎丁、玉米、甜豆等配料共同烹調。

位於台北捷運中山國中站附近的牛花，全店共設有14席板前座位，以及一間可容納8人的獨立包廂。菜單均採無菜單套餐方式供應，每人2880元，同時提供多款精選肉品加價單點服務。歡慶開幕，4月23日起至5月22日，消費即加送「當日特選部位肉品」1份。

▲燒肉風間福科三店展開試營運。（圖／燒肉風間提供）

另外，台中人氣「燒肉風間」再開新店，鄰近中科園區的福科三店，即日起展開試營運，4月30日前參與IG限動分享活動，就送和牛組合1份，每日還會選出一個最具創意，贈送經典野菜組合電子券1張。慶祝集團十周年，福科三店與老虎城店在5月31日前，平日離峰兩時段祭出8折優惠。

燒肉風間於2014年創立公益店，以美式酒吧風格打響名號。餐點部分，選用日本A5和牛、澳洲9+和牛、及美國Prime黑安格斯牛等頂級肉品，並提供燒肉職人代烤服務，同時還供應融合義法風格的餐點。店裡2人套餐1980元起至4380元，3人套餐2580元起至5780元。