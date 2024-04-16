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六堆伙房插旗「文山農場」！窗外綠意超忘憂　有螢火蟲、懶人露營

▲文山農場螢火蟲,櫻花盛況。（圖／文山農場提供）

▲文山農場螢火蟲盛況，如夜間的小精靈，夢幻不已。（圖／文山農場提供）

記者彭懷玉／新北報導

夜間的精靈回來了！「我們從民國88年起停用化肥、農藥，一直到100年才有螢火蟲。」文山農場許武雄說。新北市新店區文山農場迎來螢火蟲季，21公頃佔地，共有8處看得見火金姑蹤跡，肚子餓了，3月底客家料理「六堆伙房」插旗農場，坐在大片玻璃窗前，茶園、綠地成為融入自然的框景，在美食、美景陪伴下返璞歸真、享受人生。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼3月底客家料理「六堆伙房」插旗農場，坐在大片玻璃窗前，茶園、綠地成為融入自然的框景，在美食、美景陪伴下返璞歸真、享受人生。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

人氣客家料理「六堆伙房」於3月23日正式進駐文山農場，取名為「六堆．文山」，目前試營運中。特色品項包含融入蜜香小葉紅茶的香腸、招牌蔥香炸香菇、玉饌魚卵過貓捲，還有酥炸酒香紅糟肉、客家鹽焗手撕雞，道道鮮美，令人回味。店家表示，僅酥炸酒香紅糟肉其餘4家分店有，湯品、海鮮等近9成的料理專為農場旅客設計，是別處品嚐不到的滋味。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼包含融入蜜香小葉紅茶的香腸、招牌蔥香炸香菇、玉饌魚卵過貓捲，還有酥炸酒香紅糟肉、客家鹽焗手撕雞，道道鮮美具特色。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

「六堆．文山」更適合大家庭或兩家人前來用餐，提供客家經典桌菜、六堆豪華桌菜和文山精緻桌菜，10人份量相當充足，價位落在3,800至6,600元間，最低一人380元起就能品嚐9道菜、1甜點，米飯可以無限續，之後會多新菜「客家芋頭粄」，增添客家風味。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲景觀餐廳設置大片落地窗，外頭的偌大草地、咖啡樹、茶園、蝴蝶迷宮猶如一幅天然畫作。（圖／記者彭懷玉攝）

景觀餐廳設置大片落地窗，外頭的偌大草地、咖啡樹、茶園、蝴蝶迷宮猶如一幅天然畫作，彷彿置身明信片中用餐，若在2月時前來，長約200公尺的炮仗花海，成為草坪和茶園之間的屏障，如橘黃色瀑布般奔放的風景，給人遠離塵囂的寧靜氛圍。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場主任王德培仔細講解、熟知農場植物及茶業大小事的許武雄。（圖／記者彭懷玉攝）

文山農場主任王德培說，農場在20多年前停止使用化肥、不再噴灑農藥、除草劑，也正因此，螢火蟲開始出現，在農場的培育下，園內共有8處可以見到螢火蟲蹤跡，從即日起到5月最多。旅客可以跟著導覽老師腳步，一起走進復育區內，會途經營造出的小水池、文山吊橋，沿著蜿蜒森林小徑繞一圈，欣賞螢光飛舞的夢幻景緻。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼跟著導覽老師腳步，一起走進復育區內，會途經營造出的小水池、文山吊橋，沿著蜿蜒森林小徑繞一圈，欣賞螢光飛舞的夢幻景緻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

王德培說，園內的螢火蟲種類有黃緣螢、黑翅螢、窗螢、 端黑螢等不同品種，不只目前是最高峰，一直到9月份都還看得到。對此，農場分別有半日遊和純賞螢活動，半日遊從下午3點半開始，陸續帶大家採茶、手作DIY、享用餐盒、夜間賞螢，無論團體或個人都可事先報名參加。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲已逾20年停用化肥、農藥，文山農場螢火蟲回歸，目前正值出沒旺季。（圖／記者彭懷玉攝）

不說不知道，文山農場在日治時期是「茶業傳習所」，過去21公頃佔地全部作為茶園之用，以製作紅茶、包種茶為大宗，到了民國79年，配合政府推動休閒農場轉型，只留下2.4公頃茶園，並取得有機茶園認證。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲自推動休閒農業後，只留下2.4公頃作為茶園，並取得有機茶園認證。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼紅磚製茶廠擁有百年歷史，是全台目前唯一保留煙囪的製茶廠，也能戴上斗笠、走進茶園中採茶，接著體驗製茶、泡茶的樂趣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，這裡的紅磚製茶廠擁有百年歷史，是全台目前唯一保留煙囪的製茶廠，為讓民眾更了解茶文化，也能戴上斗笠、走進茶園中採茶，接著體驗製茶、泡茶的樂趣。

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼文山農場錫葉藤已從紫轉白，花期近尾聲；農場內處處即景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

一年四季的花卉植栽也是亮點！首先，入口步道兩旁以百年的錫蘭橄欖樹、鹿角蕨迎賓；現在少許錫葉藤已從紫轉白，花期近尾聲；三色櫻、八重櫻、富士櫻等近千株櫻花待明年1月起盛開；3月起杜鵑、魯冰花、愛情花、桂花接續綻放；到了深秋，楓香、青楓轉紅，把翠綠換上橘紅新裝。

▲文山農場螢火蟲,櫻花盛況。（圖／文山農場提供）

▲文山農場櫻花有近千株，約從每年1月底由三色櫻開先鋒。（圖／文山農場提供）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼農場近日引進6頂白色帳篷，王德培透露，初期預計以一泊一食（含早餐）方式讓民眾入住。（圖／記者彭懷玉攝）

▲文山農場,六堆．文山,新店區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，熱愛懶人露營的民眾注意了！農場近日引進6頂白色帳篷，王德培透露，5月份預計以一泊一食（含早餐）方式讓民眾入住，等正式營運後，考慮和餐廳結合，或是讓民眾自行烤肉、煮火鍋，目前尚在籌畫中，另外還會有露營車，預計在9月份登場。

關鍵字： 新北市旅遊 新店區旅遊 文山農場 花海旅遊

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