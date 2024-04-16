暑假住六福莊樓中樓「1人免2500元」！贈水陸雙樂園票　看水豚賣萌

▲關西六福莊肯亞樓中樓房型。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

暑假親子遊先趁便宜訂起來！關西六福莊推出「狂歡雙樂園 三天兩夜」早鳥優惠方案，三人暑期入住肯亞房，含三人兩日早餐，再贈六福村水陸雙樂園兩日入園手環，只要14,000+10%，平均每人每晚不用2,500元，即日起預訂再享暑假平旺日免加價。

新竹關西六福莊即日起至5月31日祭出「狂歡雙樂園-暑假三天二夜」，3人於7月1日至9月8日期間，入住肯亞樓中樓房型，含兩天共6客早餐，只要14,000+10%，換算下來一人一晚2,500元有找，暑假平旺日不加價、假日半價早鳥優惠只到5月31日。

▲▼整天泡在水裡的福豚家族，以及趴在地上藉由沙子協助身體散熱的超萌狐獴。（圖／業者提供）





關西六福莊看得到多種動物明星的消暑大法，像是整天泡在水裡的福豚家族，以及柯爾鴨、趴在地上藉由沙子協助身體散熱的超萌狐獴，還有因為太怕熱而直接在地上靜坐不動的環尾狐猴，呈現各自獨霸一方的有趣畫面。

▲太怕熱而直接在地上靜坐不動的環尾狐猴。（圖／業者提供）



除了觀賞動物消暑的樂趣，每年夏日6到9月限定推出的「象龜生態體驗」，由導覽員帶領探訪地表最巨烏龜的生態奧秘。除了六福莊動物體驗，還能到6月中開放的水樂園，暢玩漂浮河流、冰凍滑道、海神飛艇、急速飛魚等眾多超人氣消暑設施，一掃酷暑的煩躁。

另外，福容大飯店4月22日將與台北市立動物園簽訂「無尾熊認養及培育計畫」，由飯店認養無尾熊「芙蓉」，即將於5月31日開跑的福隆沙雕藝術季，也有一隻大型無尾熊沙雕登場，療癒每位遠道而來旅人的心。