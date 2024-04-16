兩大美式連鎖餐廳推出母親節套餐　上傳合照有機會抽中鑽石項鍊

▲開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS推出母親節雙人與四人套餐。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

母親節即將來臨，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排推出母親節雙人與四人套餐，即日起開賣至5月13日，內用享有節日限定拍立得。如果上傳親子合照到官方粉專，還有機會抽中萬元亞立詩鑽石項鍊。

針對母親節，TGI FRIDAYS帶來雙人（2199元）、四人套餐（4099元），包含沙拉、開胃菜、特選飯麵主餐、主廚精選火烤類主食、甜點及無酒精特調飲品，加價50元還可將飲品升級為酒精版本。雙人套餐加價199元，沙朗牛排即刻升級紐約牛排。

▲開展餐飲集團旗下德州鮮切牛排推出母親節雙人與四人套餐。（圖／開展餐飲提供）

德州鮮切牛排母親節專屬雙人分享餐與四人歡聚餐，不僅可一次擁有手工鮮切牛排、火烤冠軍豬肋排及道地瑪格麗特調酒，還加碼祭出百元升級優惠，加價199元，火烤德州牛排8盎司升級11盎司；加價299元肋眼牛排12盎司升級16盎司。雙人套餐售價2400元、四人套餐售價4480元。

開展餐飲表示，即日起至全台TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排餐廳內用並點購母親節套餐，可免費獲得設計紙相框與拍立得一份。而且活動期間在雙品牌粉絲專頁指定貼文下方，留下與媽媽的最「美」合照，同時標記兩名親友、留言「我的最美老媽」，就有機會抽中價值超過萬元的鑽石項鍊1條。

▲華山町餐酒館，因應五月份母親節檔期，單筆滿額2000元，加贈華山町餐酒館平日下午茶單人套餐券。

另外，位於1914華山文創園區旁的華山町餐酒館，因應五月份母親節檔期，5月1日至5月12日單筆滿額2000元，加贈平日下午茶單人套餐券，滿額4000元贈兩張以此類推，贈券包含甜點一份與咖啡或茶類一杯，使用期限至2024年9月30日。