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台中「燒肉風間」福科三店試營運　平日離峰兩時段打8折

▲燒肉風間福科三店展開試營運。（圖／燒肉風間提供）

記者黃士原／台北報導

台中人氣「燒肉風間」再開新店，鄰近中科園區的福科三店，即日起展開試營運，4月30日前參與IG限動分享活動，就送和牛組合1份，每日還會選出一個最具創意，贈送經典野菜組合電子券1張。慶祝集團十周年，福科三店與老虎城店在5月31日前，平日離峰兩時段祭出8折優惠。

燒肉風間於2014年創立公益店，以美式酒吧風格打響名號。餐點部分，選用日本A5和牛、澳洲9+和牛、及美國Prime黑安格斯牛等頂級肉品，並提供燒肉職人代烤服務，同時還供應融合義法風格的餐點。店裡2人套餐1980元起至4380元，3人套餐2580元起至5780元。

▲燒肉風間福科店及老虎城店推出十周年優惠活動，最低8折。（圖／燒肉風間提供）

燒肉風間公益店即日起到6月30日進行大整修，不過老客人不用擔心吃不到，除了老虎城店之外，鄰近中科園區的福科三店，即日起展開試營運。4月30日前，餐廳還推出「輪到你了」IG限動分享活動，獎品為和牛組合1份（620元）。業者每日也會在參與活動的限動中，選出最具創意，贈送經典野菜組合電子券1張。

燒肉風間福科店及老虎城店慶祝集團十周年，5月31日前，平日15:00至16:30、晚間21:30至22:00，於inline訂位消費享8折優惠，周六、日15:00至16:30，消費享9折優惠。

▲馬辣集團旗下7個火鍋與燒肉品牌，4月15日起推出平日下午「吃爆3小時」免加價方案。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣集團聯合旗下熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，自4月15日至5月31日，周一到周五2位成人以上同行，下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從2小時延長至3小時，不怕吃不飽。

關鍵字： 美食雲 台中人氣燒肉 燒肉風間 福科三店

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