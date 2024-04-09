新北逾1.5萬坪「白花三葉草」盛放！夢幻如雪景　交通方式一次看

▲新北大都會公園「白花三葉草」盛放。（圖／新北高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「四月雪」流蘇花降臨大地，新店陽光運動園區、台大校園等地皆可見其蹤跡，而在新北大都會公園，則有成千上萬朵「白花三葉草」綻放，好似皚皚白雪覆蓋草皮，盛景就位於幸福水漾園區內。

▲逾5公頃「白花三葉草」盛景就位於幸福水漾園區內。

新北大都會公園「幸福水漾園區」內，白花三葉草也營造出白雪般的情景，相當夢幻。高灘處指出，白花三葉草主要集中分布於重新橋至中山橋間綠地，分布面積廣，約有5公頃多（15,125坪），白花三葉草受天候雨量不同，而有花期些微差異，平均花期為3至4月之間。

▲「白花三葉草」常見於河濱公園草地，圓潤小巧白色的花朵，頗具辨識性。



白花三葉草屬豆科植物，多年生匍匐性草本植物，供蜜源及地被植物觀賞用，喜潮濕環境，常見於河濱公園草地，圓潤小巧白色的花朵，頗具辨識性。它們具有改良土質（固氮）的能力，可以減低土壤物質流失，有良好的水土保持作用，所以時常用來護理草地。

▲「白花三葉草」有改良土質（固氮）的能力，可以減低土壤物質流失，有良好的水土保持作用，所以時常用來護理草地。



另外，白花三葉草是愛爾蘭的國花，花語為「幸運」和「約定」，其三片小葉喻指「真愛、健康與願望成真」的美妙結合，若有幸看到長出僅萬分之一機率出現的第四片葉子，則代表幸運、幸福美滿即將來臨。

▲新北大都會公園「熊猴森樂園」是全國最大的堤坡滑梯樂園。（圖／記者彭懷玉攝）



每年一到花開季節，白花三葉草大肆盛放，與熊猴森樂園、幸福水漾園區及辰光橋的景色相映襯，十分浪漫。同時，新北大都會公園內有許多休閒設施，如熊猴森樂園、樂遊天地、親水園區羊咩咩的家、微風運河等，皆可一同賞遊。

幸福水漾園區交通資訊

1.捷運：

(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。

(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

3.自行開車：

(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。