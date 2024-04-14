大溪「紫色錫葉藤」爆開！綿延50米超壯觀　順遊森林系咖啡館

▲桃園大溪的北橫遊客中心停車場對面，有一整排大花錫葉藤爆開。（圖／網友楊惠娟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

北部人免赴中南部，桃園大溪北橫遊客中心「大花錫葉藤」怒放，紫色花朵順著棚架垂落，約有4公尺高，花瀑綿延逾50公尺長，目睹盛況的網友直呼「花開得很壯觀、很密集」！另外，中壢區普忠路618號旁停車場也有錫葉藤秘境，想賞花的人腳步要快。

▲錯過了紫藤花，與之頗為神似的「大花錫葉藤」近日迎來爆滿盛況。（圖／網友楊惠娟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



錯過了紫藤花，與之頗為神似的「大花錫葉藤」近日迎來爆滿盛況，花見台灣賞花情報社團就有許多網友分享，桃園大溪的北橫遊客中心停車場對面，有一整排大花錫葉藤爆開，花開得密集又壯觀，吸引不少旅客駐足欣賞。

▲「大花錫葉藤」就在桃園大溪的北橫遊客中心停車場對面。（圖／網友楊惠娟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



北橫遊客中心去年11月1日才重新開放，是旅遊北橫的第一站，除了在地特色小農市集、規劃完善的停車場，喜歡花花草草的民眾，一樓規劃出偌大的北橫之驛咖啡館，室內以大片玻璃窗，引入自然光源，並搭配彩色鑲嵌玻璃點綴，此外，還搬進真的植栽，如同身在一座森林系咖啡館用餐，徹底放鬆身心。

▲北橫之驛用餐環境。（圖／翻攝自Facebook／北橫之驛x陳和興商號）



北橫遊客中暨經國先生紀念館（北橫之驛）

地址：桃園市大溪區復興路一段896號