為明年賞櫻提前準備！釜山自由行推薦「南川洞櫻花路」旅遊攻略

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

釜山櫻花景點推薦這個自由行交通方便，搭釜山地鐵就能到的南川洞櫻花路，主要道路、住宅區兩旁的街道上，種植了滿滿櫻花樹，春天滿開時就是超美的櫻花隧道。附近景點有「廣安里海水浴場」，可以玩水踏浪、喝咖啡吃美食，夜景也非常漂亮，今年錯過沒關係，筆記下來明年出發也行！

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南川洞櫻花路交通

春天的釜山很多地方都能看到盛開的美麗櫻花，如果喜歡拍照的人，很推薦來南川洞櫻花路，自由行前往這裡的交通方式相當簡單，只要搭乘釜山地鐵2號線至「南川站」或「金蓮山站」下車，均是步行10分鐘左右就能抵達的距離。

南川洞櫻花路附近景點

南川洞櫻花路附近景點有「廣安里海水浴場」，是一座釜山人氣很高的海灘，不僅可以玩水踏浪，周邊還有很多美食餐廳、咖啡店酒吧，舒適坐著眺望韓國最大跨海大橋「廣安大橋」也很愜意，夜景時分尤其浪漫。

南川洞櫻花路開花時間

南川洞櫻花路開花時間，和多數釜山櫻花景點差不多，大約落在每年三月底到四月初。本篇文章拍攝的所有照片時間均為2024／3／26，今年韓國釜山櫻花比較晚開，來的這天櫻花大概只開三、四成，抓好角度還是能拍出不錯照片，想必櫻花滿開的時候肯定更美。

南川洞櫻花路櫻花隧道

南川洞櫻花路櫻花隧道在「Samick Beach Town Apartment」內，因為是住宅區的關係，大家拍照還是要注意音量，更不要擅闖到住宅區內，也不要站在馬路上拍照影響車輛運行。

▲南川洞櫻花路的櫻花顏色比較淡，呈現很可愛的淡粉色。

▲除了住宅區裡頭的櫻花隧道外，大馬路上的櫻花樹也很好拍。

▲來的這天大馬路上的花況比較好，好多棵櫻花樹都已盛開。

▲就這樣站在人行道上，捕捉車輛、行人的身影，記錄下一張張屬於2024春天釜山的櫻花記憶。

▲或許也不用刻意記下哪個地標、前往特定地點，走在這帶的街道上，都能看見櫻花不同的美。

釜山自由行想要找個交通方便的景點賞櫻花，很推薦搭地鐵來南川洞櫻花路，相較其他韓國櫻花景點，這裡的觀光客不會太多，能夠更舒適且悠閒的欣賞櫻花。

南川洞櫻花



地址： 남천제2동 Suyeong-gu, Busan, 南韓

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