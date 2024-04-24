ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

為明年賞櫻提前準備！釜山自由行推薦「南川洞櫻花路」旅遊攻略

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

釜山櫻花景點推薦這個自由行交通方便，搭釜山地鐵就能到的南川洞櫻花路，主要道路、住宅區兩旁的街道上，種植了滿滿櫻花樹，春天滿開時就是超美的櫻花隧道。附近景點有「廣安里海水浴場」，可以玩水踏浪、喝咖啡吃美食，夜景也非常漂亮，今年錯過沒關係，筆記下來明年出發也行！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

南川洞櫻花路交通
春天的釜山很多地方都能看到盛開的美麗櫻花，如果喜歡拍照的人，很推薦來南川洞櫻花路，自由行前往這裡的交通方式相當簡單，只要搭乘釜山地鐵2號線至「南川站」或「金蓮山站」下車，均是步行10分鐘左右就能抵達的距離。

南川洞櫻花路附近景點
南川洞櫻花路附近景點有「廣安里海水浴場」，是一座釜山人氣很高的海灘，不僅可以玩水踏浪，周邊還有很多美食餐廳、咖啡店酒吧，舒適坐著眺望韓國最大跨海大橋「廣安大橋」也很愜意，夜景時分尤其浪漫。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

南川洞櫻花路開花時間
南川洞櫻花路開花時間，和多數釜山櫻花景點差不多，大約落在每年三月底到四月初。本篇文章拍攝的所有照片時間均為2024／3／26，今年韓國釜山櫻花比較晚開，來的這天櫻花大概只開三、四成，抓好角度還是能拍出不錯照片，想必櫻花滿開的時候肯定更美。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

南川洞櫻花路櫻花隧道
南川洞櫻花路櫻花隧道在「Samick Beach Town Apartment」內，因為是住宅區的關係，大家拍照還是要注意音量，更不要擅闖到住宅區內，也不要站在馬路上拍照影響車輛運行。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲南川洞櫻花路的櫻花顏色比較淡，呈現很可愛的淡粉色。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲除了住宅區裡頭的櫻花隧道外，大馬路上的櫻花樹也很好拍。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲來的這天大馬路上的花況比較好，好多棵櫻花樹都已盛開。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲就這樣站在人行道上，捕捉車輛、行人的身影，記錄下一張張屬於2024春天釜山的櫻花記憶。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

▲或許也不用刻意記下哪個地標、前往特定地點，走在這帶的街道上，都能看見櫻花不同的美。

▲▼釜山賞櫻景點　南川洞櫻花路、自由行搭地鐵交通方便。（圖／部落客周花花提供）

釜山自由行想要找個交通方便的景點賞櫻花，很推薦搭地鐵來南川洞櫻花路，相較其他韓國櫻花景點，這裡的觀光客不會太多，能夠更舒適且悠閒的欣賞櫻花。

南川洞櫻花

地址： 남천제2동 Suyeong-gu, Busan, 南韓

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►台中好吃脆皮雞蛋糕推薦！外脆內帶微Q口感　香濃起司會狂牽絲
►三民市場巷弄裡的60年老店！純米磨漿製作、口感更綿密細緻
►台中人推爆的火雞肉飯！肉嫩份量不手軟＋半熟蛋液搭配醬油最對味

關鍵字： 南川洞櫻花路 韓國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 周花花甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

推薦閱讀

新北貝殼廟搬新家！108步「海底隧道」直擊　玩法、地點一次看

新北貝殼廟搬新家！108步「海底隧道」直擊　玩法、地點一次看

達人旅遊省錢密技！香港3天2夜小奢華遊不用1萬元

達人旅遊省錢密技！香港3天2夜小奢華遊不用1萬元

西班牙文化之旅　不可錯過佛朗明哥、塞爾維亞嘉年華會

西班牙文化之旅　不可錯過佛朗明哥、塞爾維亞嘉年華會

北投超感人百年石碑遭破壞？六肆零感慨：誰來保護它

北投超感人百年石碑遭破壞？六肆零感慨：誰來保護它

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366