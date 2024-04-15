限時4天！高鐵假期下殺69折　還送船票、水上活動、免費接駁

▲日月潭風景。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

國旅優惠又來了！可樂旅遊從4月17日起連續4周的周三祭出「高鐵假期」優惠，於指定日當天午10點發送會員專屬「69折」優惠代碼，凡訂購「高鐵假期」全系列商品即可馬上使用。

業者此次優惠將於4月17日、24日和5月1日、8日上午10點發送會員專屬「69折」優惠代碼，適用「高鐵假期」全系列商品，優惠代碼須於當周周五早上09：59前使用完畢，每位可樂會員限用1次，單筆訂單最高可享1000元折扣。

▲和逸飯店高雄中山館。



想自由安排行程的旅客，可選擇「高鐵+住宿」商品，例如「台北時代寓所自由行2日」、「和逸飯店高雄中山館自由行2日」；此外，「日月潭好好玩．南投九族文化村輕鬆遊1日」除九族文化村樂園遊樂設施外，行程包含搭乘空中纜車；或「屏東小琉球、海龜尋訪輕鬆遊2日」，行程包含高鐵車票、高鐵左營站－東港站來回接駁、東港－小琉球船票，還有海上活動3選1。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

若想找飯店住宿優惠，宜蘭綠舞飯店即日起至4月30日為止推出「春日正好」一泊二食住房專案，6月底前入住每人2225元起，入住享房型升等禮遇，在最新擼LALA Sweets一邊享用下午茶一邊擼貓或舞饌燒肉丼定食、翌日豐富的自助早餐，還能與可愛爆表的園區萌寵們近距離餵食互動。

▲宜蘭綠舞擁有佔地5.7公頃日式主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

業者此次推出的住房專案，於6月底前平日入住享房型升等，如「玥」雙人房升等「綻」海景雙人房，「嵐」四人房升等「舞」四人房。住客可選擇至最新爆紅打卡點「擼LALA Sweets」體驗擼貓療癒下午茶，享受被可愛貓咪包圍的幸福感或舞饌日式料理享用燒肉丼定食；還可以換穿唯美浴衣，漫步欣賞5.7公頃的日式造景園區，並能親自餵食羊駝、水豚、梅花鹿、柯爾鴨及狐獴。

▲▼宜蘭綠舞內最新開幕的擼らら Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

而飯店內最新亮點，就是在園區內打造全新貓迷甜點店「擼LALA Sweets」。店內有曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同貓咪作為可愛的貓店長與客人互動，客人換上襪套即可進入寬敞的貓咪生活空間，享受與貓咪們無拘無束的玩耍互動及打卡拍攝萌照。