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黑天鵝帶隊探訪秋紅谷　中市府委外打造AR+5G奇幻之旅

▲▼台中市政府委由心之谷經營秋紅谷，業者透過AR、5G，打造一趟奇幻之旅。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市政府委由心之谷經營秋紅谷，業者透過AR、5G，打造一趟奇幻之旅。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中秋紅谷景觀生態公園在市長盧秀燕積極推動生態保育之下，公園內2對黑天鵝1月至今陸續產下多隻鵝寶寶，瞬間吸引遊客前往參觀，為了讓民眾更能了解自然生態，市府委外經營的團體12日啟動全新互動創新展覽，透過5G與AR技術，由黑天鵝帶領民眾透過下載APP暢遊秋紅谷，線上線下，實體虛擬結合，成為台中最新亮點。

3年前接手市政府經營秋紅谷的心之谷永續教育園區創辦人蕭順基表示，一般民眾參觀時，必須透過導覽解說，否則只看到景色，不易了解秋紅谷豐富的植物及滯洪池，但問題是解說人力不足，因此打造一個讓遊客體驗式學習的教育場域，實屬當務之急。

▲▼台中市政府委由心之谷經營秋紅谷，業者透過AR、5G，打造一趟奇幻之旅。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市政府工策會總幹事黃于珊（左4）肯定業者經營秋紅谷的用心。

心之谷決定透過科技AR輔助，加上5G速度，讓民眾掃描QRCODE，下載相關軟體後，就能即時看到各種資訊和闖關解謎遊戲，不但能深度認識公園環境，更是一場生態學習的永續課程。

台中市政府工策會總幹事黃于珊也出席致意，肯定心之谷園區結合數位永續的成果，由AR黑天鵝導覽，也呼應秋紅谷黑天鵝家族的生生不息，彼此連結，打造台中未來全新亮點。

▲▼台中市政府委由心之谷經營秋紅谷，業者透過AR、5G，打造一趟奇幻之旅。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中秋紅谷生態環境良好，公園有2對黑天鵝及多隻鵝寶寶。（圖／台中市政府提供）

秋紅谷5G互動創新主題展覽共有3個檔期，每檔結合不同領域15家以上中小企業品牌，傳達永續生活的多元可能性，包括首檔4月13日至14日，「共繪一個永續的未來藍圖～自然與未來的對話」；第2檔「在傳承中發現未來的光芒～文化與創新的對話」預計6月展開；第3檔「打造自然共生的美好未來～健康與環境的對話」則訂在8月。

關鍵字： 黑天鵝 秋紅谷 心之谷

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