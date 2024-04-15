開箱／泡「無邊際泳池」賞五月雪！苗栗森林療癒系溫泉飯店

記者黃凱翊／綜合報導

趁著春末夏初，到山上泡湯，是最舒服的享受！沿著溪畔建造的泰安觀止溫泉會館，只要下雨天就會被山嵐繚繞，不管是網美們最愛取景的無邊際泳池，還是溫度舒適宜人的露天溫泉區，在這裡看著幽靜的山林放空，洗滌俗世塵囂，都能讓身心靈徜徉在大自然中放空，享受無比療癒的春日時光。

▲苗栗泰安觀止曾獲選全台必住7大溫泉飯店。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

據說當年是住在泰安這裡的泰雅族人，在打獵時偶然發現此地擁有溫泉，泰安溫泉的泉質屬於弱鹼性碳酸溫泉，沒有刺鼻的硫磺味，乳白微透明的溫泉水平均溫度約在47度上下，泡完湯後膚質會更加滋潤，也因此種特性又被稱作美人湯。

▲泰安觀止的「無邊際泳池」，搭配峇里島風格的成排躺椅，前方一大片樹林則是桐花樹，五月雪將隨風飄落。

泰安觀止的「無邊際泳池」曾是偶像劇《我可能不會愛你》取景地，對面山林雲霧繚繞，搭配峇里島風格的成排躺椅，前方一大片樹林則是桐花樹，每年四月、五月，五月雪將隨風飄落，泳池鋪上桐花，變身桐花水池，情境想必浪漫地可以。

▲泰安觀止以質樸的清水模，結合肖楠木、石頭等大自然元素，將泰安觀止的美淋漓盡致展現，圖為露天風呂區。

除了無邊際泳池外，另外還有要穿泳衣的戶外溫泉池以及隱蔽性高的男女裸湯區，室內外均有三溫暖、SPA池、蒸氣室和烤箱，在偌大的泉池中泡湯，看著幽靜的山林放空，洗滌俗世塵囂，讓身心靈徜徉在大自然中放空，很適合情侶、夫妻來這裡約會度假。

泰安觀止共有三館，64間房、28種房型，每間都有泡湯池，且2021年陸續翻新，此次記者入住的觀水情房，房間緊鄰溪畔，在陽台邊聽溪水潺潺，也是種療癒心靈的大自然白噪音，房內共有冷熱2池，可以一冷一熱交替泡，達到三溫暖的功效，泡完湯可明顯感受到肌膚的光滑感。特別的是，池邊還有提供一大罐「精油萃取的檜木蒸餾水」，是全天然製作的精油提煉品，一整瓶倒下去，讓泡溫泉還多了檜木香氣，整個人超放鬆，還有讓人一秒入睡的魔力。

▲▼觀水情房房型，房間緊鄰溪畔，房內共有冷熱2池，可以一冷一熱交替泡，達到三溫暖的功效。

早餐及晚餐是以自助式Buffet形式提供，除了有炒類、鐵板類、冷盤區、現煮切仔麵等多樣化的選擇之外，早餐還貼心備有當地的客家特色料理紅豆粄及鹹肉粄以及現煮牛肉湯區，泰安觀止有不少外國住客，雖然Buffet提供的菜式花樣不多，但還是能讓外國人大啖苗栗在地特色美食。

▲▼自助式Buffet除了有炒類、鐵板類、冷盤區、現煮切仔麵等多樣化的選擇之外，早餐還貼心備有當地的客家特色料理紅豆粄及鹹肉粄以及現煮牛肉湯區。

▼把握五月雪即將盛放的時節，到山林中泡湯一晚遠離塵囂，親身體驗徜徉在大自然中「與世隔絕」的幽靜魅力吧！