煙波飯店開賣甜點界香奈兒聯名蛋糕　4／28前預訂享有早鳥價

▲煙波飯店開賣甜點界香奈兒聯名商品「萌檬－沁檸奶霜蛋糕」（圖／煙波飯店提供）

記者黃士原／台北報導

今年母親節蛋糕決定好了嗎？煙波集團與甜點界的香奈兒「法朋烘焙甜點坊」合作，推出的限量母親節商品「萌檬－沁檸奶霜蛋糕」，即日起開放預購，4月28日前祭出超值早鳥價1380元（原價1580元）。另外，煙波生活電商平台及煙波集團旗下任一據點前100名預購者，有機會獲得「煙波大飯店住宿券」1張。

這次煙波集團與法朋合推的「萌檬－沁檸奶霜蛋糕」，體積7吋，原料選用日本九州熊本麵粉、北海道鮮奶油、歐洲純淨天然奶油、屏東大武山產銷履歷雞蛋及黃檸檬，先將戚風蛋糕體烤至蓬鬆軟綿，再鑲嵌入清新酸爽的檸檬奶餡。

煙波集團表示，此款母親節蛋糕預購期間為即日起至5月2日，可於線上預購或至煙波集團任一據點實體預購，4月28日前享早鳥價1380元（原價1580元），預購後欲宅配每顆運費需另加245元，並於4月29日陸續出貨。

另外，煙波會員各卡別旅客更推出獨享優惠，黑卡、金卡及銀卡會員購買蛋糕享優惠價1380元，再贈點數150點至300點；入住煙波集團旗下任一據點或用餐，也能用1280元加購。

▲台北萬豪酒店母親節限定─荔枝莓果香草慕斯蛋糕。（圖／台北萬豪酒店提供）

迎接溫馨母親節，台北萬豪酒店即日起至5月12日止，販售2款母親節蛋糕，分別是擬真玫瑰造型的荔枝莓果香草慕斯蛋糕（5吋），以及高貴絲絨感的伯爵吉瓦那柚子柳橙蛋糕（6吋），每顆售價1280元，4月30日前預訂享早鳥優惠9折。館內人氣自助餐廳Garden Kitchen也在5月10日至12日，特別加開晚間餐期，每位1580元+10%起。

▲台北文華東方酒店母親節限定蛋糕「花漾之愛」。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店也推出母親節限定蛋糕「花漾之愛」，以清爽的接骨木洋梨奶霜與柚子洋梨醬為基底，層層疊上玫瑰草莓蛋奶醬、葡萄柚杏仁脆餅和柚子巧克力脆片，最後再以手工精製的花束造型巧克力裝飾其上。小蛋糕350元，7吋2,680元，另還可搭配康乃馨花束或手工馬卡龍等禮盒組。