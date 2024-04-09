南部首家！韓國「橋村炸雞」台南店4／16開幕

▲橋村炸雞台南店4/16開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」去年8月登台後，已在大台北地區開出3家分店，今年也持續展店腳步，最新進度是台南店即將於4月16日開幕。

橋村炸雞是到韓國旅遊一定要朝聖的美食，自從1991年開業至今廣受好評，最有名的蜂蜜系列是在酥炸外皮淋上蜂蜜。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，接著11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店。品牌持續展店腳步，南部第一家店「台南店」預計4月16日開幕，地點就在新光三越 台南西門新天地。新竹店目前還在籌備，未有進一步消息傳出。

▲橋村炸雞無骨腿塊部位。（圖／記者黃士原攝）

台灣橋村炸雞提供蜂蜜、醬香、香辣3種口味，蜂蜜在韓國市場最受歡迎，也是餐廳建議首次品嚐的口味，醬香使用鹹中帶甜的蒜味醬汁；香辣則是以韓國天然青陽紅辣椒製成，喜歡吃辣的朋友可以品嚐看看。另外，基於商務客群考量，台北101店除了個人餐，還首度推出雙人套餐，共有4種搭配，而蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo品項，也首度加入個人套餐行列，多達12款套餐可供選擇。

▲千頌伊最愛的「BHC炸雞」6月登台。（圖／取自BHC臉書）

另外，2013年知名韓劇《來自星星的你》，引爆台人吃炸雞配啤酒的熱潮，其中千頌伊在該劇中所吃的韓國炸雞品牌「BHC炸雞」，橘焱胡同取得台灣地區總代理，第1家分店將於6月開幕，接下來也會前往台中及高雄展店，預計3年內開出10家門市。