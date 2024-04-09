城崎溫泉春日玩法！泡七大外湯、逛老街　再騎單車看海上龍宮城

▲城崎溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本想賞櫻、感受懷舊氛圍，又不想人擠人，那就到位於兵庫縣豐岡市的城崎溫泉走一趟吧！城崎溫泉距離京都約2.5小時車程，在這處復古的溫泉小鎮中，可以穿梭在小巷內尋訪櫻花美景，還可以走訪鄰近自然美景、體驗工藝DIY，晚上再前往位於城崎溫泉小鎮上的七大外湯，享受溫泉洗滌身心。

▲遠眺相傳浦島太郎故事中的龍宮城。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供）

白天，旅客可以租借單車從城崎溫泉出發，由當地專業導遊的帶領下，行經遼闊的田園風景後，繞到日本海沿岸，吹拂春季舒適的自然溫度。在日本海沿岸停歇時，還可瞭望到相傳浦島太郎故事中的龍宮城漂浮於海面的岩礁上。

▲▼城崎溫泉有七大外湯。（圖／記者蔡玟君攝）

回到城崎溫泉，除了穿上旅宿的浴衣與木屐走在老街上，享受寧靜慢活氛圍，推薦也一定要到七大外湯走一趟。城崎溫泉共有御所之湯、一之湯、鴻之湯、地藏湯、柳湯、曼陀羅湯、里之湯等七外湯，即使是非住客也可以付費體驗，感受截然不同的泡湯樂趣。

▲也可以到豐岡市內體驗。特色傳統編織工藝「麥秸工藝」。（圖／豐岡市台灣推廣事務所）

此外，也推薦一定要到城崎溫泉所在的豐岡市內走一趟，則可欣賞鬼斧神工的玄武洞博物館及玄武洞公園，還能體驗於豐岡流傳2千多年已久的特色傳統編織工藝「麥秸工藝」，親手體驗製作麥秸工藝的杯墊，體會2000多年前流傳下來的人文智慧。



位在城崎溫泉以南的神鍋高原，揮別冬季雪白世界後，迎來的是春季群山萬物復甦的新綠景色。到神鍋高原享受登山等戶外運動的樂趣外，也不忘照顧一下味蕾，享用一下有神戶牛始祖之稱的頂級「但馬牛」料理。有別於至餐廳享用但馬牛，在神鍋高原也可在戶外盡情享受但馬牛BBQ，且不用自備食材及用品，可輕鬆悠閒地在最舒適的春季，與親朋好友在戶外享受慢活的旅遊樂趣。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）