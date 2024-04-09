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爽吃海港Buffet！澎湖海景酒店「每人每晚1813元」　免費搭遊艇看花火

▲▼夢幻水上活動,市景(側港景)豪華雙床客房,宜客樂海港百匯自助早餐,港景石滬雅仕套房。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲雙人3天2夜平日入住市景(側港景)豪華雙床客房，可享優惠價14500元起，再加碼送2位12歲以下兒童入住，等於每人每晚只要1813元。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

夏天重頭戲「澎湖國際海上花火節」即將到來，澎湖最美海景飯店即日起開賣2大住房優惠，其中，雙人平日來住客房3天2夜下殺14500元，免費送海港早餐、水上活動或海上花火遊艇派對（2選1）等好康，再加碼2位12歲以下兒童免費入住，若以客房專案價14500元來算，一家四口「每人每晚只要1813元」，相當划算，現在就趕快安排夏日假期了。

澎湖福朋喜來登酒店即日起開賣「夏日Fun鬆消暑趣」客房、套房住宿專案，可入住日期為5月1日至8月31日，首推絕對是客房優惠，雙人成行玩3天2夜平日下殺14500元起（原價31400元），可入住「側港景（市景）豪華雙床客房」2晚。

除了住宿優惠之外，澎湖福朋喜來登酒店還送超多好康！包含宜客樂海港百匯自助餐早餐2客、澎湖機場與酒店來回定點定時接駁各1次、夢幻水上活動行程（3hrs）或海上花火遊艇派對（2hrs）2選1，每房最多再開放2位12歲以下兒童免費入住，若為6歲以下兒童再送宜客樂海港百匯自助餐早餐1客，另外，兒童可以1000元加購夢幻水上活動行程或海上花火遊艇派對。

▲▼夢幻水上活動,市景(側港景)豪華雙床客房,宜客樂海港百匯自助早餐,港景石滬雅仕套房。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲宜客樂海港百匯自助餐早餐超豐盛，還能吃到現煮海鮮麵線。

▲▼夢幻水上活動,市景(側港景)豪華雙床客房,宜客樂海港百匯自助早餐,港景石滬雅仕套房。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲預訂「夏日Fun鬆消暑趣」客房專案，加碼送夢幻水上活動行程（3hrs）或海上花火遊艇派對（2hrs）2選1。

至於套房優惠，雙人成行玩3天2夜平日優惠價22500元起（原價79400元），可入住「港景石滬雅仕套房」 或 「港景吉貝雅爵套房」 2晚，同樣贈送宜客樂海港百匯自助餐早餐2客、澎湖機場與酒店來回定點定時接駁各1次、夢幻水上活動行程（3hrs）或海上花火遊艇派對（2hrs）2選1。

▲▼夢幻水上活動,市景(側港景)豪華雙床客房,宜客樂海港百匯自助早餐,港景石滬雅仕套房。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲此為港景石滬雅仕套房，搭配「夏日Fun鬆消暑趣」專案入住，可享雙人成行3天2夜平日優惠價22500元起。

另外，澎湖福朋喜來登酒店還在5月1日至7月30日推出「花火節遊艇派對」加購專案，民眾不必在岸上人擠人看花火，只要搭上遊艇就能以海上視角超近距離欣賞澎湖花火節的磅礴風采，房客優惠加購價每位1850元、非房客加購價每位2200元。

▲▼2024澎湖國際海上花火節 節目表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

▲「2024澎湖國際海上花火節」將在5月2日至7月30日登場，共有28場演出。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁

今年夏天一定要衝澎湖欣賞花火！「2024澎湖國際海上花火節」重磅攜手航海王，打造「航海王動畫25周年璀璨之夜」，規劃4月18日及4月25日共2場試放場，並從5月2日正式開幕至7月30日閉幕（5、6月為每周一、四；7月為每周二），期間也規劃6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝共3場離島場，總計28場；萬眾矚目的航海王700台無人機秀將於5月2日開幕亮相，到7月30日閉幕期間，氣候許可下將每場安排無人機展演，離島場300台無人機秀則以澎湖主題展演，而兩場試放場將以專場10分鐘煙火呈現。

今年的舞台活動也是非常精彩！試放場將邀請甫獲國際獎項的澎湖縣文化局合唱團在4月18日登台演出，4月25日、5月2日開幕以及7月30日閉幕則將安排動漫主題歌手及交響樂團進行航海王動漫音樂會，開幕還會再加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，閉幕加碼邀請療癒女聲楊淨宇演唱。

不僅如此，「2024澎湖國際海上花火節」活動期間還將設有航海王主題商售店和航海王主題輕食餐廳，販售限地的商品、輕食、炸物及冰品；另外，航海王迎賓打卡區、魯夫五檔、千陽號通通都霸氣現身澎湖！更還有一系列活動，包括購買航海王環保杯可享全島指定區域飲品無限暢飲、全島設有紀念章活動等。

▲▼2024澎湖國際海上花火節 節目表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

▲「2024澎湖國際海上花火節」節目表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁

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