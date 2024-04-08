全台唯一「梯田鳶尾花海」在新北！佛心開放免費參觀　月底前最美

▲百年梯田-石門嵩山鳶尾花4/5花況。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

全台唯一梯田鳶尾花海在這！新北市石門區的石門嵩山是北台灣最大梯田，又被稱作「巨人登天的台階」，在6月大波斯菊花海盛開前，紫色鳶尾花已浪漫鋪蓋綠地，形成數大就是美的夢幻景緻，即日起到月底最美。

▲「石門嵩山」不只水梯田，如今還有紫色鳶尾花盛開，為美景增添色彩。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



「石門嵩山」已有逾百年歷史，先民利用陽明山火山岩石砌成梯田，不過因為人口外移農耕逐漸荒廢，近年經農業局輔導通過成為農村再生社區，以四季不同的農物綻放不同風采。如今，層層石砌而成的水梯田，與周圍的田間小徑、水渠交織，在山巒、煙嵐及夕陽的映襯下，有如一幅靜止的山水畫卷，唯美意境吸引不少人前來。

嵩山社區發展協會在中耕機進不去的梯田裡種植鳶尾花，面積約200平方公尺（60.5坪），節省人力同時，也維護梯田景觀的有效利用。嵩山社區發展協會今年開始增加種植面積，以紫色為大宗，再加上鮮黃、白、紅色花朵，增添翠綠梯田的多變，與梯田相互輝映出期間限定的風景，即日起佛心開放給民眾參觀，花期大約落在4月底之前。

▲當地農民栽種的鳶尾花海，以紫色為大宗，再加上鮮黃、白色花朵，與梯田相互輝映出期間限定的風景，免費開放給民眾參觀。（圖／IG@yijiun_lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



賞完綿延不絕的梯田美景，在地農民以不使用化學肥料及農藥的友善耕作方式，種植臺9號、日本越光米（又稱千歲米）及黑米。民眾不妨以行動支持當地小農，購買千歲米、黑米及蔬菜等農產品。

百年梯田- 石門嵩山鳶尾花海

地址：新北市石門區北19鄉道奎柔山路6K處

